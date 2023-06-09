В Объединенном институте обсудили итоги зимней Байкальской экспедиции

В ходе экспедиции 2023 года, которая состоялась в феврале-апреле, было установлено два новых кластера установки Baikal-GVD. И на сегодняшний день Байкальский нейтринный телескоп содержит 12 действующих кластеров, каждый из которых состоит из 8-9 вертикальных гирлянд с 36 оптическими модулями. Эффективный объем установки для регистрации каскадных событий от нейтрино высоких энергий достиг примерно 0,6 кубического километра. И теперь все установленные почти 3500 оптических модулей участвуют в поиске событий астрофизического происхождения.

До 2030 года планируется установить еще 8–10 кластеров телескопа, что обеспечит объем регистрации нейтрино высоких энергий из космоса порядка 1 кубического километра.