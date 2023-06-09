В Объединенном институте обсудили итоги зимней Байкальской экспедиции

пятница, 09 июня 2023 | 10:30     148
С 30 мая по 2 июня в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ состоялось совещание коллаборации мегасайенс-проекта Baikal-GVD. В очном и удаленном формате в мероприятии приняли участие около 50 ученых.

В ходе экспедиции 2023 года, которая состоялась в феврале-апреле, было установлено два новых кластера установки Baikal-GVD. И на сегодняшний день Байкальский нейтринный телескоп содержит 12 действующих кластеров, каждый из которых состоит из 8-9 вертикальных гирлянд с 36 оптическими модулями. Эффективный объем установки для регистрации каскадных событий от нейтрино высоких энергий достиг примерно 0,6 кубического километра. И теперь все установленные почти 3500 оптических модулей участвуют в поиске событий астрофизического происхождения.

До 2030 года планируется установить еще 8–10 кластеров телескопа, что обеспечит объем регистрации нейтрино высоких энергий из космоса порядка 1 кубического километра.

Закончилась зимняя экспедиция сотрудников Объединенного института на озере Байкал

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Байкальский нейтринный телескоп – мегасайенс-установка, предназначенная для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников, была запущена в марте 2021 г. Всего в проекте принимают участие более 70 ученых и инженеров из девяти исследовательских центров России, Чехии, Словакии и Казахстана.

Строящийся Байкальский нейтринный телескоп наряду с телескопами IceCubeANTARES и KM3NeT входит в Глобальную нейтринную сеть (GNN) и является важнейшим элементом сети в Северном полушарии.

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