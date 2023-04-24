Закончилась зимняя экспедиция сотрудников Объединенного института на озере Байкал

“Сезон 2023 года оказался испытанием на прочность коллектива экспедиции. Погода также постаралась ужесточить это испытание, но, нужно отдать должное, обеспечила нас надежным льдом до окончания ледовых работ. Однако, несмотря на сложившиеся условия, в течение экспедиции были реализованы запланированные системные изменения как в подготовке аппаратуры, так и в технологическом плане развертывания установки. Хотелось бы отметить возросший профессиональный уровень коллектива, который при вынужденной реорганизации практически полностью справился с запланированными задачами”, – отмечает руководитель работ экспедиции, начальник установки Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова Объединенного института ядерных исследований Игорь Анатольевич Белолаптиков.

Нейтринный телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. С его помощью ученые планируют изучать не только процессы с огромным выделением энергии, которые происходили в далеком прошлом, но и эволюцию галактик, формирование сверхмассивных черных дыр и механизмы ускорения частиц.

Байкальский нейтринный телескоп – нейтринный детектор, расположенный в озере Байкал на расстоянии 3,6 км от берега, на глубине порядка 1300 м. Эта уникальная научная установка является важным инструментом многоканальной астрономии – нового мощного метода исследования Вселенной. Baikal-GVD – один из трех действующих нейтринных телескопов в мире и, наряду с телескопами IceCube на Южном полюсе и KM3NeT в Средиземном море, входит в Глобальную нейтринную сеть (Global Neutrino Network, GNN).

Телескоп Baikal-GVD – самый большой в Северном полушарии и второй по размеру в мире. На сегодняшний день введено в строй 12 кластеров, расположенных на расстоянии 250 – 300 м друг от друга. С 8 апреля 2023 года они работают в режиме набора данных. Каждый кластер представляет собой самостоятельный детектор из 8 вертикальных гирлянд, на которых размещены оптические модули (по 36 на каждой гирлянде). В настоящее время телескоп содержит около 3500 фотоприемников. По проекту объем установки к 2027 году должен составить порядка одного кубического километра.