В Дубне впервые проходит фестиваль «Город мастеров»

Здесь и мыло ручной работы, и куклы, и игрушки, чай, сладости и еще много всего интересного. И в каждое изделие вложена частичка души его создателя!

Изначально в дубненском сообществе было 20 человек, кто своими руками создавал удивительную продукцию, а сегодня их уже больше 220.

Еще раз увидится с ремесленниками можно будет 24 июня на областном празднике «Сабантуй–2023» и также в Дубне на Молодежной поляне.