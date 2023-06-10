В Дубне впервые проходит фестиваль «Город мастеров»

суббота, 10 июня 2023 | 16:07 159
10 июня в Дубне на набережной им. Менделеева собралось более 60 ремесленников из Дубны, Долгопрудного, Химок, Вербилок, Дмитрова, Видного, Лобни, Икши и других городов, которые представили свои таланты и свою уникальную продукцию ручной работы.
Здесь и мыло ручной работы, и куклы, и игрушки, чай, сладости и еще много всего интересного. И в каждое изделие вложена частичка души его создателя!
Изначально в дубненском сообществе было 20 человек, кто своими руками создавал удивительную продукцию, а сегодня их уже больше 220.
Еще раз увидится с ремесленниками можно будет 24 июня на областном празднике «Сабантуй–2023» и также в Дубне на Молодежной поляне.