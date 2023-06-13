У должников и банкротов в России будут изымать загранпаспорта

Документ опубликован на портале правовой информации. Поправки вступят в силу через 180 дней после их официального опубликования.

Положения этого закона позволяют изымать загранпаспорт, если гражданин отбывает наказание за преступления, уклоняется от исполнения наложенных судом обязательств, признан банкротом или в случае сообщения заведомо ложных сведений при оформлении загранпаспорта.

В этом случае принять решение об изъятии смогут суды, Следственный комитет, МВД, Пограничная служба ФСБ, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба судебных приставов, а также дипломатические представительства или консульские учреждения России. После подписания и вступления в силу поправок пограничник может изъять паспорт при прохождении границы, либо дипломатический работник – при посещении посольства России за рубежом.