Несмотря на уверения Кремля, Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже

Возбуждено дело было ещё 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования господина Пригожина было объявлено после переговоров с ним президента Белоруссии Александра Лукашенко. По результатам переговоров, силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря.

25 июня некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили о том, что в Генпрокуратуре, которая ранее признала постановление следователя СУ ФСБ о возбуждении дела о мятеже законным и обоснованным, данное решение было отменено, в связи с чем прекращено и уголовное преследование господина Пригожина.

Однако источник «Ъ» в надзорном ведомстве сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. По данным источника «Ъ», для принятия иного решения прошло слишком мало времени.