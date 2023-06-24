ЧВК "Вагнер" разворачиваются и возвращаются в летние лагеря, не дойдя 200 км до Москвы

Президент Беларуси Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, по результатам которых им удалось договориться о прекращении движения вооруженных подразделений "музыкантов" на Москву.

Переговоры длились в течение всего дня. В результате Лукашенко и Пригожин "пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Основатель ЧВК "Вагнер", в свою очередь, подтвердил, что подразделения вагнеровцев, не дойдя 200 км до Москвы, разворачиваются и следуют в обратном направлении в свои полевые лагеря.

"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на Марш справедливости. За сутки мы прошли не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", – сказал Пригожин.

Уголовное дело о мятеже в отношении Евгения Пригожина прекратят, он "уедет в Беларусь", а вагнеровцев не будут преследовать, уже заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.