Компания «ПСК Фарма» из Дубны запустила производство редкого препарата от ВИЧ

Запуск производства ралтегравир, который на сегодняшний день является редким, а также одним из самых дорогих препаратов для лечения вируса иммунодефицита человека, повысит его доступность. Патент на оригинальную молекулу ралтегравира истек осенью 2022 года, что позволило российским фармпроизводителям, в том числе подмосковной «ПСК Фарма», представить пациентам свои разработки.

«Этот препарат для лечения ВИЧ сегодня крайне востребован, но при этом на него сохраняется высокая цена, что связано с технологией его производства, и с тем, что у нас в стране помимо «ПСК Фарма», его выпускают всего две компании. Расширение числа компаний-производителей этой продукции позволит сделать ее более доступной. Запуская производство этого препарата, компания «ПСК Фарма» вносит свой весомый вклад в импортозамещение важнейших лекарственных препаратов», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Препарат применяется для лечения ВИЧ-1 инфекции в комбинации с другими антиретровирусными препаратами у взрослых, подростков и детей с 6 лет.

Напомним, что это второй с начала 2023 года препарат для терапии ВИЧ, выведенный «ПСК Фарма» на российский рынок. Ранее компания получила регистрационное удостоверение на антиретровирусный препарат Ритонавир, предназначенный для терапии ВИЧ-инфекции у взрослых и детей. Помимо него в продуктовом портфеле компании также представлены еще два препарата для лечения ВИЧ: таблетки, покрытые пленочной оболочкой Фосампренавир и таблетки Этравирин. Эти препараты могут применяться для лечения взрослых и детей от 2-х лет.