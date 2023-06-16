"Орочий скальд", Валерий Панюшкин

Орочий скальд явился в Гондор, когда битва у стен Белой Крепости уже завершилась победой людей Запада, а битва у врат Мордора еще только предстояла. Важная победа была одержана союзом людей, эльфов и гномов, но до окончательной победы было еще далеко, и она представлялась маловероятной. О Фродо не было никаких вестей.

Скальд переплыл Андуин на утлой лодченке и сдался стражам Осгилиата. Те поначалу хотели орка просто убить. Внешне он мало чем отличался от своих сородичей — сутулая спина, кривые зубы, крючковатый нос, лысый череп, стянутый железными заклепками — разве что не смердел. Убить орка было просто, он стоял в лодке, подняв руки и не имел ни оружия, ни доспехов. Именно эта его беспомощность и покорность, а еще временное благодушие, охватившее людей после значительной победы, на некоторое время спасли орку жизнь. Прежде орки никогда в плен не сдавались, стражникам было любопытно допросить врага и лестно было показать его командирам.

Скальда отвезли в Белую Крепость и несколько дней держали в клетке. Стражники цитадели приходили поглазеть на него. Некоторые оскорбляли его и кидали в него объедки, которыми он и питался. Когда это развлечение стражникам наскучило, орк предстал перед Советом.

– Скальд? То есть поэт, бард, музыкант? — переспросил Леголас. — Как тебя зовут? Разве у орков есть поэзия и музыка?

Из орочьей музыки прежде люди и эльфы слышали только барабаны. Барабаны у орков и правда были впечатляющими — внушали трепет.

Скальд произнес свое имя, невоспроизводимое на общем языке и состоявшее в основном из шипящих согласных, а потом пояснил, что поэзия и музыка у орков, конечно, существуют, но воины ими не интересуются, а интересуются только инвалиды, женщины и дети.

– Отрубить ему башку и вся недолга! — крикнул Гимли.

– Женщины и дети у орков? — продолжал Леголас, игнорируя реплику друга. — У орков не бывает женщин. Орки вылупляются из земли посредством черного колдовства и они сразу взрослые воины, безжалостные и лишенные собственной воли, нет?