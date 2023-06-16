Денег нет, но вы держитесь: в Дубне застопорился капитальный ремонт многоквартирных домов по областной программе

Однако, по уверениям жильцов, в ремонтируемых домах "раскопали, сломали, а теперь рабочие на стройке неделями не появляются". Соответствующие заявления в Прокуратуру лежат.
Слухи множатся с каждым днем и с каждой неделей: "генподрядчик ООО СК "Под ключ" судится с субподрядчиком ООО "Инжстрой Групп" и оба судятся с Московской областью, в общем, все деньги украли, но на каком этапе - как раз и разбирается Прокуратура". В лучших традициях жанра уже появилась "теория мирового заговора", дескать, предыдущий глава Дубны Сергей Куликов ушел с должности по собственному желанию для того, чтобы "прикрыть воровство наверху".
В общем, ситуация из разряда "денег нет, но вы держитесь" (с) Дмитрий Медведев. Жильцы всё-таки рассчитывают к началу отопительного сезона ходить в туалет и ванную без риска сломать ноги. А про восстановление кухни никто уже и не мечтает.
Но фото: Дубна, улица Жолио Кюри, дом 5