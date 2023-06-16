Денег нет, но вы держитесь: в Дубне застопорился капитальный ремонт многоквартирных домов по областной программе

пятница, 16 июня 2023 | 18:50     295
В Дубне капитальный ремонт многоквартирных домов по областной программе начался 2 мая. Для каждого дома, участвующего в программе, принята своя дорожная карта. Как правило, это ремонт систем канализации, водоподведения, крыши. Всего по этой программе в Дубне началась реновация 13 многоквартирных домов. А во второй очереди - еще 21 дом.

Однако, по уверениям жильцов, в ремонтируемых домах "раскопали, сломали, а теперь рабочие на стройке неделями не появляются". Соответствующие заявления в Прокуратуру лежат.

Слухи множатся с каждым днем и с каждой неделей: "генподрядчик ООО СК "Под ключ" судится с субподрядчиком ООО "Инжстрой Групп" и оба судятся с Московской областью, в общем, все деньги украли, но на каком этапе - как раз и разбирается Прокуратура". В лучших традициях жанра уже появилась "теория мирового заговора", дескать, предыдущий глава Дубны Сергей Куликов ушел с должности по собственному желанию для того, чтобы "прикрыть воровство наверху".

В общем, ситуация из разряда "денег нет, но вы держитесь" (с) Дмитрий Медведев. Жильцы всё-таки рассчитывают к началу отопительного сезона ходить в туалет и ванную без риска сломать ноги. А про восстановление кухни никто уже и не мечтает.

Но фото: Дубна, улица Жолио Кюри, дом 5

В 13 домах Дубны сейчас идет капитальный ремонт – на кровлях, в подвалах, в подъездах

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19.05.2023 | 11:03    854
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