Денег нет, но вы держитесь: в Дубне застопорился капитальный ремонт многоквартирных домов по областной программе

Однако, по уверениям жильцов, в ремонтируемых домах "раскопали, сломали, а теперь рабочие на стройке неделями не появляются". Соответствующие заявления в Прокуратуру лежат.

Слухи множатся с каждым днем и с каждой неделей: "генподрядчик ООО СК "Под ключ" судится с субподрядчиком ООО "Инжстрой Групп" и оба судятся с Московской областью, в общем, все деньги украли, но на каком этапе - как раз и разбирается Прокуратура". В лучших традициях жанра уже появилась "теория мирового заговора", дескать, предыдущий глава Дубны Сергей Куликов ушел с должности по собственному желанию для того, чтобы "прикрыть воровство наверху".