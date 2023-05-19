В 13 домах Дубны сейчас идет капитальный ремонт – на кровлях, в подвалах, в подъездах

пятница, 19 мая 2023 | 11:03 329
Финансируются работы из Фонда капремонта Московской области, его специалисты ведут контроль. В проверках постоянно участвуют и представители администрации Дубны.
В работе сейчас 13 домов. Меняют кровли, отмостки, окна, козырьки и внутренние инженерные сети. Контроль за работами ведут представители Фонда капитального ремонта Московской области. Специалисты фиксируют опережение сроков и отмечают высокое качество работ.
Сейчас завершается приёмка 26 домов, в которых капитальный ремонт закончен. И до середины июня начнутся работы ещё в 21 доме.