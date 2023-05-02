В Объединенном института состоялась презентация Национального центра физики Пакистана (NCP)

В презентации также был сделан акцент на образовательной составляющей деятельности Центра и проходящих на его базе международных совещаниях, конференциях и школах, практиках для иностранных студентов. Докладчик рассказал о программах академического обмена и, в частности, что для ученых из ряда стран-участниц ОИЯИ в Центре есть возможность финансовой поддержки.

Было отмечено, что NCP принимает участие в ряде международных проектов и сотрудничает с национальными организациями, с которыми ОИЯИ также тесно связан. Одной из названных организаций была Лаборатория iThemba LABS (ЮАР), представители которой участвовали во встрече.

«Цели наших организаций во многом совпадают, и нам близок девиз Объединенного института «Наука сближает народы». Наш центр готов присоединиться к партнерской сети ОИЯИ», — отметил руководитель NCP по образовательной деятельности профессор Абдул Рехман Ариф, выступивший содокладчиком.

По итогам презентации состоялась оживленная дискуссия, в ходе которой, в частности, участники JEMS из Пакистана и Вьетнама установили рабочий контакт, что в очередной раз подчеркнуло роль ОИЯИ как площадки для международного взаимодействия. Всестороннее обсуждение возможностей кооперации закончилось подписанием письма о намерении 28 апреля во время итогового круглого стола стажировки с участием представителей дирекции ОИЯИ. Подписи под документом поставили Исхак Ахмад и Лъчезар Костов.