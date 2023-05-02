В Объединенном института состоялась презентация Национального центра физики Пакистана (NCP)

Презентация собрала представителей Лабораторий нейтронной физики, физики высоких энергий и теоретической физики и руководства Объединенного института во главе с вице-директором Лъчезаром Костовым. К мероприятию также присоединились участники JEMS-22.
Профессор Исхак Ахмад, генеральный директор физического направления Национального центра в Пакистане рассказал о структуре и задачах NCP, его научно-исследовательской базе, а также обозначил потенциальные сферы сотрудничества с ОИЯИ. По мнению докладчика ими могут стать физика ускорителей, теоретическая физика, материаловедение и компьютерные науки. В частности, профессор Исхак Ахмад подчеркнул готовность Центра присоединиться к работам по проекту коллайдера NICA.
В Объединенном институте стартовала стажировка JEMS-22
В презентации также был сделан акцент на образовательной составляющей деятельности Центра и проходящих на его базе международных совещаниях, конференциях и школах, практиках для иностранных студентов. Докладчик рассказал о программах академического обмена и, в частности, что для ученых из ряда стран-участниц ОИЯИ в Центре есть возможность финансовой поддержки.
Было отмечено, что NCP принимает участие в ряде международных проектов и сотрудничает с национальными организациями, с которыми ОИЯИ также тесно связан. Одной из названных организаций была Лаборатория iThemba LABS (ЮАР), представители которой участвовали во встрече.
«Цели наших организаций во многом совпадают, и нам близок девиз Объединенного института «Наука сближает народы». Наш центр готов присоединиться к партнерской сети ОИЯИ», — отметил руководитель NCP по образовательной деятельности профессор Абдул Рехман Ариф, выступивший содокладчиком.
По итогам презентации состоялась оживленная дискуссия, в ходе которой, в частности, участники JEMS из Пакистана и Вьетнама установили рабочий контакт, что в очередной раз подчеркнуло роль ОИЯИ как площадки для международного взаимодействия. Всестороннее обсуждение возможностей кооперации закончилось подписанием письма о намерении 28 апреля во время итогового круглого стола стажировки с участием представителей дирекции ОИЯИ. Подписи под документом поставили Исхак Ахмад и Лъчезар Костов.