В Объединенном института состоялась презентация Национального центра физики Пакистана (NCP)

вторник, 02 мая 2023 | 20:00     338
26 апреля, в рамках 22-й Международной стажировки «Опыт ОИЯИ для стран-участниц и государств-партнеров» (JEMS-22) состоялась презентация Национального центра физики Пакистана (NCP). Представители Центра рассказали о сферах исследований организации и возможных направлениях сотрудничества с Объединенным институтом.

Презентация собрала представителей Лабораторий нейтронной физики, физики высоких энергий и теоретической физики и руководства Объединенного института во главе с вице-директором Лъчезаром Костовым. К мероприятию также присоединились участники JEMS-22.

Профессор Исхак Ахмад, генеральный директор физического направления Национального центра в Пакистане рассказал о структуре и задачах NCP, его научно-исследовательской базе, а также обозначил потенциальные сферы сотрудничества с ОИЯИ. По мнению докладчика ими могут стать физика ускорителей, теоретическая физика, материаловедение и компьютерные науки. В частности, профессор Исхак Ахмад подчеркнул готовность Центра присоединиться к работам по проекту коллайдера NICA.

В Объединенном институте стартовала стажировка JEMS-22

Смотрите также:
В Объединенном институте стартовала стажировка JEMS-22
24 апреля свою работу начала 22-я Международная стажировка для научно-административного персонала «Опыт ОИЯИ для стран-участниц и государств-партнеров».
25.04.2023 | 13:57    333

В презентации также был сделан акцент на образовательной составляющей деятельности Центра и проходящих на его базе международных совещаниях, конференциях и школах, практиках для иностранных студентов. Докладчик рассказал о программах академического обмена и, в частности, что для ученых из ряда стран-участниц ОИЯИ в Центре есть возможность финансовой поддержки.

Было отмечено, что NCP принимает участие в ряде международных проектов и сотрудничает с национальными организациями, с которыми ОИЯИ также тесно связан. Одной из названных организаций была Лаборатория iThemba LABS (ЮАР), представители которой участвовали во встрече.

«Цели наших организаций во многом совпадают, и нам близок девиз Объединенного института «Наука сближает народы». Наш центр готов присоединиться к партнерской сети ОИЯИ», — отметил руководитель NCP по образовательной деятельности профессор Абдул Рехман Ариф, выступивший содокладчиком.

По итогам презентации состоялась оживленная дискуссия, в ходе которой, в частности, участники JEMS из Пакистана и Вьетнама установили рабочий контакт, что в очередной раз подчеркнуло роль ОИЯИ как площадки для международного взаимодействия. Всестороннее обсуждение возможностей кооперации закончилось подписанием письма о намерении 28 апреля во время итогового круглого стола стажировки с участием представителей дирекции ОИЯИ. Подписи под документом поставили Исхак Ахмад и Лъчезар Костов.

Тэги: 
ОИЯИ
сотрудничество
Читать в
Оставить отзыв в
 
25.04.2023 | 19:24    301
Дубна и Агентство по атомной энергии Египта укрепляют связи
24 апреля по приглашению дирекции Объединенного института с ознакомительным визитом в Дубну прибыл профессор Амр эль-Хаг Али, председатель Агентства по атомной энергии Египта (EAEA), член Ученого совета ОИЯИ.
01.05.2023 | 14:20    413
Состоялась встреча представителей Объединенного института с Президентом Армении
29 апреля в Ереване директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников и научный руководитель Лаборатории ядерных реакций, академик РАН Юрий Оганесян были приняты Президентом страны-участницы ОИЯИ Армении Ваагном Хачатуряном.
05.05.2023 | 14:25    195
Дубну с ознакомительным визитом посетил вице-президент Кубинской академии наук
4 мая Объединенный институт ядерных исследований посетил вице-президент Кубинской академии наук Карлос де Хесус Родригес Кастельянос.