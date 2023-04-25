В Объединенном институте стартовала стажировка JEMS-22

Участниками JEMS-22 стали руководители и специалисты национальных исследовательских и образовательных организаций из Вьетнама, Египта, России, ЮАР. В стажировке участвует представитель международной организации – Арабского агентства по атомной энергии. Впервые в JEMS участвуют представители из Пакистана.

Программа JEMS-22 поделена на тематические блоки по дням стажировки: «Физика тяжелых ионов и ускорительные технологии», «Исследования с нейтронами и наномир», «Теория, информация, образование», «Науки о жизни на Земле и в космосе» и «Нейтрино». Участники посетят лаборатории и установки Института, прослушают лекции по направлениям актуальных научных исследований от ведущих специалистов ОИЯИ.

На полях стажировки JEMS пройдут несколько дополнительных событий. В конце третьего дня стажировки профессор Исхак Ахмад познакомит участников JEMS с направлениями исследований Национального центра физики (Исламабад, Пакистан) и расскажет о возможностях сотрудничества ОИЯИ с этим центром.

Также на основе JEMS-22 построил свой ознакомительный визит в ОИЯИ председатель Управления по атомной энергии Египта (EAEA), член Ученого совета от Арабской Республики Египет профессор Амр Эль-хаг Али, который встретился с дирекцией ОИЯИ в первый день стажировки.

Завершится программа JEMS-22 в пятницу 28 апреля традиционным круглым столом с участием представителей дирекции ОИЯИ, на котором будут подведены итоги работы программы.