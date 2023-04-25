В Объединенном институте стартовала стажировка JEMS-22

вторник, 25 апреля 2023 | 13:57     74
24 апреля свою работу начала 22-я Международная стажировка для научно-административного персонала «Опыт ОИЯИ для стран-участниц и государств-партнеров».

Участниками JEMS-22 стали руководители и специалисты национальных исследовательских и образовательных организаций из Вьетнама, Египта, России, ЮАР. В стажировке участвует представитель международной организации – Арабского агентства по атомной энергии. Впервые в JEMS участвуют представители из Пакистана.

Программа JEMS-22 поделена на тематические блоки по дням стажировки: «Физика тяжелых ионов и ускорительные технологии», «Исследования с нейтронами и наномир», «Теория, информация, образование», «Науки о жизни на Земле и в космосе» и «Нейтрино». Участники посетят лаборатории и установки Института, прослушают лекции по направлениям актуальных научных исследований от ведущих специалистов ОИЯИ.

На полях стажировки JEMS пройдут несколько дополнительных событий. В конце третьего дня стажировки профессор Исхак Ахмад познакомит участников JEMS с направлениями исследований Национального центра физики (Исламабад, Пакистан) и расскажет о возможностях сотрудничества ОИЯИ с этим центром.

Также на основе JEMS-22 построил свой ознакомительный визит в ОИЯИ председатель Управления по атомной энергии Египта (EAEA), член Ученого совета от Арабской Республики Египет профессор Амр Эль-хаг Али, который встретился с дирекцией ОИЯИ в первый день стажировки.

Завершится программа JEMS-22 в пятницу 28 апреля традиционным круглым столом с участием представителей дирекции ОИЯИ, на котором будут подведены итоги работы программы.

Тэги: 
ОИЯИ
образование
Читать в
Оставить отзыв в
 
18.04.2023 | 13:58    175
Открывается Весенняя IT-школа Объединенного института ядерных исследований
18 апреля в 15.00 часов в онлайн-формате состоится открытие Весенней школы по информационным технологиям ОИЯИ.
14.04.2023 | 15:00    257
В Объединенном институте прошла Научная школа для учителей физики Камчатки
С 3 по 7 апреля в ОИЯИ проходила Научная школа для учителей физики Камчатки. В Дубну приехали 14 педагогов из разных районов края.
25.04.2023 | 14:22    57
Для студентов открыт набор в школу «Мастерская «105-й элемент»
К участию в школе «Мастерская «105-й элемент» приглашаются студенты естественно-научных и инженерных специальностей от 18 до 25 лет: физики, биологи и радиобиологи, программисты, электронщики и инженеры.