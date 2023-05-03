В Ереванском университете открылась выставка Объединенного института

Весь май представленные работы будут знакомить студентов и сотрудников давнего партнера ОИЯИ с большой наукой, передовыми технологиями и достижениями мирового масштаба, а также экспериментами, в которых участвуют сотрудники Института.
Автором фотопроизведений стал современный фотохудожник, работающий в стилистике индустриальной фотографии, Марк Кожура:
«Работать над проектом для Объединенного института ядерных исследований было необычайно интересно. Я увидел, что благодаря азартной работе сотрудников разных возрастов с горящими глазами, их непрерывному научному поиску, динамике развития научных направлений и связей настоящее Объединенного института устремлено в будущее, за горизонт возможностей».
Комментируя концепцию фотовыставки, директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников отметил:
«Эта выставка, как и положено в научной Дубне, — эксперимент. Красивый и очень современный. Когда я впервые узнал об идее этой фотосъемки, то был уверен, что ее результатом станут яркие профессиональные снимки больших установок ОИЯИ, детекторов, «научного железа». Все то, что производит впечатление на людей вне науки. Но увидев работы, я с теплотой в сердце отметил, что это как раз то, чего мы ждали. Эти фотографии говорят о том, что науку делают люди, что люди — это главное. И это то, что способно делать науку притягательной».
Напомним, что Инфоцентр ОИЯИ на базе ЕГУ и Национальной научной лаборатории имени А. Алиханяна открылся в апреле 2022 года.
Формат информационных центров ОИЯИ предполагает проведение практикумов, онлайн-экскурсий в лаборатории Института, лекции сотрудников, а также призван способствовать академической мобильности молодежи. За прошедший год на базе ИЦ студенты смогли познакомиться с мегасайенс проектом NICA в ходе виртуального тура, а также смогли узнать о возможностях, которые предоставляет Учебно-научный центр ОИЯИ. Помимо этого, ИЦ в Армении стал организатором Школы для студентов и молодых ученых по физике на ускорительном комплексе NICA в ОИЯИ, которая прошла в рамках основной школы в Ереванском госуниверситете.