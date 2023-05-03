В Ереванском университете открылась выставка Объединенного института

Напомним, что Инфоцентр ОИЯИ на базе ЕГУ и Национальной научной лаборатории имени А. Алиханяна открылся в апреле 2022 года.

Формат информационных центров ОИЯИ предполагает проведение практикумов, онлайн-экскурсий в лаборатории Института, лекции сотрудников, а также призван способствовать академической мобильности молодежи. За прошедший год на базе ИЦ студенты смогли познакомиться с мегасайенс проектом NICA в ходе виртуального тура, а также смогли узнать о возможностях, которые предоставляет Учебно-научный центр ОИЯИ. Помимо этого, ИЦ в Армении стал организатором Школы для студентов и молодых ученых по физике на ускорительном комплексе NICA в ОИЯИ, которая прошла в рамках основной школы в Ереванском госуниверситете.