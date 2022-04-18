В Армении открылся Информационный центр ОИЯИ

Комментируя открытие Инфоцентра ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников сконцентрировал внимание собравшихся на важности привлечения молодежи в науку.

«Сегодняшнее подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве дает прекрасную возможность для обсуждения совместных планов и перспектив. Сеть ИЦ ОИЯИ рисует меридиан от севера России до юга Африки. Помимо наших инфоцентров восточного направления в Петропавловск-Камчатском и во Владивостоке, инфоцентры ОИЯИ работают в Архангельске, Ростове-на-Дону, Софии, Владикавказе, Каире, Сомерсет Весте. Новый Инфоцентр в Ереване укрепит этот меридиан», — подчеркнул директор ОИЯИ.

Он также отметил, что сотрудничество ЕГУ-ОИЯИ может укрепляться и по линии создаваемого в Дубне инновационного центра, в проектах и исследованиях которого могли бы принимать участие студенты ЕГУ старших курсов.

В своем выступлении ректор Университета Оганнес Оганнисян подчеркнул, что Объединенный институт всегда был и остается надежным партнером ЕГУ.

«Мы надеемся, что открытие Информационного центра ОИЯИ на базе Университета сделает доступным знакомство с научными программами Института, а также позволит привлечь студентов к научным исследованиям, проводимым в ОИЯИ», — сказал он.

Ректор ЕГУ также отметил, что совместная работа Университета и Инфоцентра позволит совершенствовать научные программы, войти в международные проекты и вывести тем самым исследования и публикации студентов и ученых ЕГУ на новый уровень.

В церемонии открытия Инфоцентра в ЕГУ приняла участие член Ученого совета ОИЯИ Ани Апраамян, которая выразила уверенность, что решение о создании ИЦ ОИЯИ будет таким же результативным как все предшествующие соглашения между ОИЯИ и научно-образовательными центрами Армении.

Выступая на открытии, руководитель Департамента международного сотрудничества ОИЯИ Дмитрий Каманин отметил, что инфоцентры ОИЯИ «позволяют говорить с каждой целевой аудиторией, будь то школьник, студент или преподаватель, на понятном языке».

На торжественном мероприятии научному руководителю ЛЯР ОИЯИ академику РАН Юрию Оганесяну было звание Почетного профессора Ереванского государственного университета. В своем ответном слове академик Оганесян отметил, что для него «очень приятно и очень почетно стать одним из удостоенных этой чести», поскольку, по его мнению, «вся современная интеллигенция Армении вышла из этого университета».

Напомним, что формат информационных центров ОИЯИ предполагает проведение практикумов, онлайн экскурсий в лаборатории Института, лекции сотрудников, а также призван способствовать академической мобильности молодежи. Вместе с этим, инфоцентры служат повышению информированности об Институте в регионах.