В Дубну поступил ещё один автобус ЛиАЗ

суббота, 13 мая 2023 | 09:30     222
99 процентов автобусов "Мострансавто" на этой неделе ходили по Дубне по расписанию, без существенных опозданий. Причина - в четырёх новых ЛиАЗах, которые закупили по решению правительства Московской области и передали наукограду.

Жители подтверждают: стало удобнее оплачивать проезд, посадочных мест больше, работает кондиционер, есть зарядка для гаджетов.

Ещё одна победа - резервный автобус, который теперь всегда в наличии в Дубне. Он стоит на стоянке у вокзала «Большая Волга». Раньше, если транспорт на маршруте ломался и сходил с линии, подменный гнали из соседнего города. Сейчас этот вопрос решается за пару минут.

В Администрации Дубны продолжаются переговоры с "Мострансавто". Как минимум ещё один, пятый из пяти из обещанных, новый автобус в ближайшее время выйдет на рейс.

Глава Дубны Сергей Куликов проехался в новом автобусе и поделился впечатлениями:

"Сегодня проехался в новом автобусе. Попал в час пик и, хотя свободных мест уже не было, доехал до своей остановки с комфортом".

Дубна получила из области 3 новых автобуса

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30 апреля в Администрации Дубны прошла приёмка автобусов, выделенных для Дубны Правительством Московской области. Их три, в ближайшее время прибудут ещё два.
30.04.2023 | 14:10    561
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Источник:
Сергей Куликов
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