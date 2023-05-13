В Дубну поступил ещё один автобус ЛиАЗ

Жители подтверждают: стало удобнее оплачивать проезд, посадочных мест больше, работает кондиционер, есть зарядка для гаджетов.
Ещё одна победа - резервный автобус, который теперь всегда в наличии в Дубне. Он стоит на стоянке у вокзала «Большая Волга». Раньше, если транспорт на маршруте ломался и сходил с линии, подменный гнали из соседнего города. Сейчас этот вопрос решается за пару минут.
В Администрации Дубны продолжаются переговоры с "Мострансавто". Как минимум ещё один, пятый из пяти из обещанных, новый автобус в ближайшее время выйдет на рейс.
Глава Дубны Сергей Куликов проехался в новом автобусе и поделился впечатлениями:
"Сегодня проехался в новом автобусе. Попал в час пик и, хотя свободных мест уже не было, доехал до своей остановки с комфортом".