Дубна получила из области 3 новых автобуса

воскресенье, 30 апреля 2023 | 14:10     362
30 апреля в Администрации Дубны прошла приёмка автобусов, выделенных для Дубны Правительством Московской области. Их три, в ближайшее время прибудут ещё два.

Марка - ЛиАЗ-4292, вместимость каждого - 80 пассажиров, 23 сидячих места. Все новые, только с конвейера. Каждый снабжён кондиционером, несколькими точками для зарядки гаджетов, аппарелью и системой наклона кузова для удобства посадки маломобильных граждан. Видеокамеры подключены к системе "Безопасный регион".

Дубненцы обращались с жалобами на несоблюдение расписания довольно часто. Чтобы наладить процесс, требовались дополнительные автобусы. После завершения всех процедур оформления, уже через несколько дней они выйдут на городские маршруты.

Тэги: 
Дубна
транспорт
Источник:
Сергей Куликов
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