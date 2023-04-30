Дубна получила из области 3 новых автобуса

воскресенье, 30 апреля 2023 | 14:10 362
30 апреля в Администрации Дубны прошла приёмка автобусов, выделенных для Дубны Правительством Московской области. Их три, в ближайшее время прибудут ещё два.
Марка - ЛиАЗ-4292, вместимость каждого - 80 пассажиров, 23 сидячих места. Все новые, только с конвейера. Каждый снабжён кондиционером, несколькими точками для зарядки гаджетов, аппарелью и системой наклона кузова для удобства посадки маломобильных граждан. Видеокамеры подключены к системе "Безопасный регион".