Совещание по разработке информационно-образовательной среды прошло в Дубне

среда, 31 мая 2023 | 10:26     140
Новые подходы с использованием информационных и коммуникационных технологий в обучении студентов и школьников, а также новые идеи и предложения по созданию виртуальных практикумов обсудили 18 мая в ходе международного рабочего совещания по развитию проекта Учебно-научного центра ОИЯИ «Открытая информационная и образовательная среда для поддержки фундаментальных и прикладных междисциплинарных исследований в ОИЯИ», которое прошло с участием представителей университетов стран-участниц и ассоциированных членов ОИЯИ.

В настоящее время, как рассказал руководитель отдела разработки и создания образовательных программ УНЦ Юрий Панебратцев, в ОИЯИ завершается первый этап проекта, в рамках которого было сделано многое: разработаны учебные курсы для студентов по тематике ОИЯИ, созданы информационные системы для поддержки фундаментальных исследований в лабораториях, проводятся мультимедийные выставки, в том числе, передвижные, что дает возможность поделиться наработками с вузами стран-участниц и стран-партнеров Института.

Действительно, круглый стол привлек внимание представителей Сербии, Вьетнама, ЮАР, России, Болгарии и Египта, которые выступили с презентациями и комментариями.

Тема развития возможностей «Виртуальной лаборатории» стала ключевой в ходе дискуссии. Этот масштабный проект Института дополняет существующие программные комплексы и представляет собой, по сути, образовательную платформу. Она стала эффективным дополнением к традиционным обучающим курсам, знакомя студентов и молодых ученых с реальным экспериментальным оборудованием и с обработкой реальных экспериментальных данных. Как отмечали участники совещания, такой подход позволяет студентам не только получить базовые теоретические знания и определенные практические навыки в ходе лабораторных работ, но и самим смоделировать виртуальную экспериментальную установку и поставить исследовательскую задачу.

Немаловажным в вопросе подготовки кадров становится направление работы с учащимися школ и школьными учителями. Этой теме участники совещания также уделили большое внимание. Был презентован новый комплект учебных пособий для углубленного изучения физики в 7-9-х классах. Но главным здесь является создание в цифровом формате интерактивных 3D-моделей физических процессов и технических устройств, исследовательских лабораторных работ на основе реально проведенных опытов, использование технологий виртуальной и дополненной реальности для знакомства школьников с достижениями современной науки.

Подробности об открытии нового Учебно-научного центра Объединенного института

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Подробности об открытии нового Учебно-научного центра Объединенного института
Напоминаем, 25 марта был торжественно открыт новый корпус Учебно-научного центра ОИЯИ в Дубне по адресу: улица Вавилова, дом 4-А.
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