Совещание по разработке информационно-образовательной среды прошло в Дубне

В настоящее время, как рассказал руководитель отдела разработки и создания образовательных программ УНЦ Юрий Панебратцев, в ОИЯИ завершается первый этап проекта, в рамках которого было сделано многое: разработаны учебные курсы для студентов по тематике ОИЯИ, созданы информационные системы для поддержки фундаментальных исследований в лабораториях, проводятся мультимедийные выставки, в том числе, передвижные, что дает возможность поделиться наработками с вузами стран-участниц и стран-партнеров Института.

Действительно, круглый стол привлек внимание представителей Сербии, Вьетнама, ЮАР, России, Болгарии и Египта, которые выступили с презентациями и комментариями.

Тема развития возможностей «Виртуальной лаборатории» стала ключевой в ходе дискуссии. Этот масштабный проект Института дополняет существующие программные комплексы и представляет собой, по сути, образовательную платформу. Она стала эффективным дополнением к традиционным обучающим курсам, знакомя студентов и молодых ученых с реальным экспериментальным оборудованием и с обработкой реальных экспериментальных данных. Как отмечали участники совещания, такой подход позволяет студентам не только получить базовые теоретические знания и определенные практические навыки в ходе лабораторных работ, но и самим смоделировать виртуальную экспериментальную установку и поставить исследовательскую задачу.

Немаловажным в вопросе подготовки кадров становится направление работы с учащимися школ и школьными учителями. Этой теме участники совещания также уделили большое внимание. Был презентован новый комплект учебных пособий для углубленного изучения физики в 7-9-х классах. Но главным здесь является создание в цифровом формате интерактивных 3D-моделей физических процессов и технических устройств, исследовательских лабораторных работ на основе реально проведенных опытов, использование технологий виртуальной и дополненной реальности для знакомства школьников с достижениями современной науки.