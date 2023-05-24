Социологи Университета «Дубна» проводят исследование для Объединенного института ядерных исследований

Социальная удовлетворенность – сложный многофакторный показатель, включающий удовлетворенность различными элементами социальной среды организации: организацией и условиями труда и научной деятельности, материальным положением и условиями проживания, социальной инфраструктурой.
Методика исследования разрабатывалась Кафедрой социологии в тесном взаимодействии с сотрудниками Института, и это позволило отразить всю специфику ОИЯИ как организации.
По словам руководителя исследования, ст. преподавателя кафедры социологии и гуманитарных наук Татьяны Балуевой:
«Оценка и мониторинг уровня социальной удовлетворенности сотрудников — важная часть корпоративной социальной политики любой организации. Особенно это актуально для ОИЯИ, ведь в научной организации именно люди являются ее основным активом, ценностью. Знание «проблемных зон» удовлетворенности персонала и ее динамики позволяет руководству выстраивать эффективную кратко- и долгосрочную социальную политику внутри организации. Отрадно, что руководители Института понимают ценность полученных результатов и заинтересованы в проведении исследований на регулярной основе».