Школьные стадионы, доступные и для учеников, и для жителей, теперь есть во всех частях Дубны

среда, 24 мая 2023 | 15:19     191
23 мая состоялось торжественное открытие первого открытого стадиона в Левобережье – в школе №5.

По оснащению здесь максимальный набор: универсальные игровые площадки, футбольное поле, сектор для прыжков в длину, беговые дорожки, гимнастический комплекс и трибуны. Плюс освещение и камеры наблюдения.

Обновленный стадион школы №7 в Дубне открыт для всех желающих

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11.05.2022 | 08:14    469

Стадион в школе №5 организован по принципу, заложенному в губернаторской программе «Открытый школьный стадион». Во внеурочное время заниматься спортом смогут жители ближайших домов, как это работает в школе №7 на Большой Волге и в школе №8 в Институтской части.

Дубна продолжает развивать это направление: ежегодно в наукограде приводится в порядок один школьный стадион.

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