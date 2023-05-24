Школьные стадионы, доступные и для учеников, и для жителей, теперь есть во всех частях Дубны

среда, 24 мая 2023 | 15:19 191
23 мая состоялось торжественное открытие первого открытого стадиона в Левобережье – в школе №5.
По оснащению здесь максимальный набор: универсальные игровые площадки, футбольное поле, сектор для прыжков в длину, беговые дорожки, гимнастический комплекс и трибуны. Плюс освещение и камеры наблюдения.
Обновленный стадион школы №7 в Дубне открыт для всех желающих
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Глава Дубны Сергей Куликов вместе с жителями Большой Волги, школьниками, преподавателями, родителями торжественно открыли обновленный стадион школы №7.11.05.2022 | 08:14 469
Стадион в школе №5 организован по принципу, заложенному в губернаторской программе «Открытый школьный стадион». Во внеурочное время заниматься спортом смогут жители ближайших домов, как это работает в школе №7 на Большой Волге и в школе №8 в Институтской части.