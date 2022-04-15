В этом году в Дубне будет благоустроен стадион школы №5

пятница, 15 апреля 2022 | 11:06    
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Очередной объект для благоустройства в Дубне – стадион пятой школы в Левобережье. К новому учебному году здесь появится футбольное поле 56х36 метров с искусственным покрытием, комбинированная спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, гимнастические снаряды, тренажёры, а также трибуны и система освещения.

Благодаря программе "Открытый стадион" пользоваться спортобъектом смогут не только школьники, но и жители города, для которых сделают отдельный вход на стадион для занятий физкультурой.

Есть определенные нормы безопасности, поэтому нужно отделить школу от стадиона невысоким забором. На стадионе седьмой школы на Большой Волге, который благоустроили в прошлом году, также планируется сделать дополнительное ограждение.

На выездном совещании глава Дубны Сергей Куликов вместе с проектировщиками, учителями, тренерами, родителями, депутатами и членами Общественной палаты обсудили, как лучше разместить спортивные объекты и входные группы. Работы начнутся в конце мая.

Предусмотрено финансирование в размере 28,8 млн рублей из областного и городского бюджетов.

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