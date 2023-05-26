Руководители ФМБА России и Объединенный институт открыли в Дубне сосудистый центр

Центр был открыт на базе Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 9» ФМБА. Участие в открытии Центра приняли руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников.

Веронике Скворцовой, а также представителям Агентства, которые прибыли в Дубну из многих регионов страны, продемонстрировали новый сосудистый центр, полностью оснащенный современным медицинским оборудованием, в том числе, ангиографом, и укомплектованный специалистами, а также предложили экскурсию по обновленным мощностям МСЧ №9.

«Хочу особо подчеркнуть, что все, что делает ФМБА, базируется исключительно на самом серьезном научном подходе. Нашему городу это очень импонирует, потому что Дубна — это научный центр. Можно гордиться тем, какой сосудистый центр, центр гемодиализа и центр реабилитации мы сегодня открываем в Дубне!», — сказал Григорий Трубников.

Открытие сосудистого центра стало важным событием для жителей Дубны и близлежащих населенных пунктов: теперь пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут получать экстренную и плановую специализированную медицинскую помощь.

Вероника Скворцова поблагодарила Григория Трубникова за оказанную поддержку и помощь в создании Центра и отметила, что именно Институт с его международным коллективом сформировал запрос на развитие промышленной медицины в Дубне. Она подчеркнула, что в наукограде была создана пилотная модель современной промышленной медицины с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта, и сосудистый центр стал частью этого проекта.

Также в рамках проекта был открыт центр гемодиализа на базе МСЧ №9 и цифровой здравпункт на территории особой экономической зоны «Дубна», где будут обслуживаться тысячи сотрудников предприятий-резидентов Особой экономической зоны «Дубна».