Руководители ФМБА России и Объединенный институт открыли в Дубне сосудистый центр

пятница, 26 мая 2023 | 10:50     221
25 мая в ходе проведения выездной коллегии Федерального медико-биологического агентство России «Промышленная медицина – основа трудового долголетия» состоялось торжественное открытие Сосудистого центра в Дубне, созданного при поддержке ОИЯИ.

Центр был открыт на базе Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 9» ФМБА. Участие в открытии Центра приняли руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников.

Веронике Скворцовой, а также представителям Агентства, которые прибыли в Дубну из многих регионов страны, продемонстрировали новый сосудистый центр, полностью оснащенный современным медицинским оборудованием, в том числе, ангиографом, и укомплектованный специалистами, а также предложили экскурсию по обновленным мощностям МСЧ №9.

«Хочу особо подчеркнуть, что все, что делает ФМБА, базируется исключительно на самом серьезном научном подходе. Нашему городу это очень импонирует, потому что Дубна — это научный центр. Можно гордиться тем, какой сосудистый центр, центр гемодиализа и центр реабилитации мы сегодня открываем в Дубне!», — сказал Григорий Трубников.

Открытие сосудистого центра стало важным событием для жителей Дубны и близлежащих населенных пунктов: теперь пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут получать экстренную и плановую специализированную медицинскую помощь.

Вероника Скворцова поблагодарила Григория Трубникова за оказанную поддержку и помощь в создании Центра и отметила, что именно Институт с его международным коллективом сформировал запрос на развитие промышленной медицины в Дубне. Она подчеркнула, что в наукограде была создана пилотная модель современной промышленной медицины с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта, и сосудистый центр стал частью этого проекта.

Также в рамках проекта был открыт центр гемодиализа на базе МСЧ №9 и цифровой здравпункт на территории особой экономической зоны «Дубна», где будут обслуживаться тысячи сотрудников предприятий-резидентов Особой экономической зоны «Дубна».

В этот же день на площадке ОИЯИ, в ДК «Мир», состоялось заседание коллегии, основными темами которого стали стратегия развития промышленной медицины в Российской Федерации и охрана труда. В частности, по примеру Дубны планируется создание нескольких десятков центров в других городах и нескольких сотен цифровых здравпунктов.

«Именно в Дубне мы вместе, командой, создали продуманную современную модель и логистику процесса от момента, как человек приходит к себе на работу. Сегодня Федеральное медико-биологическое агентство проводит расширенную коллегию, посвященную развитию промышленной медицины, которая является основой трудового долголетия, – отметила Вероника Скворцова. – Я хочу поблагодарить Объединенный институт ядерных исследований — нашего стратегического партнера, товарища и единомышленника. Все, что мы сумели сделать, мы осуществили, потому что был запрос на модернизацию и повышение эффективности процессов. Мы смогли это сделать совместными усилиями».

Перед собравшимися с приветственным словом также выступил Григорий Трубников:

«Как физики, мы рассматриваем любое мероприятие, встречу или активность как эксперимент. А в любом эксперименте важен предмет и результат. ОИЯИ рад быть предметом научного эксперимента для ФМБА, направленного не только на трудовое долголетие, но и в целом здоровье людей, а также на открытие самых современных методов профилактики, лечения и инструментариев, продлевающих человеческие жизни».

Григорий Трубников поблагодарил сотрудников МСЧ №9 за тяжелый и самоотверженный труд, благодаря которому удалось спасти жизни многих сотрудников Института во время эпидемии COVID-19.

В завершение заседания коллегии были вручены награды. Приказом ФМБА России за успешную реализацию проектов в области промышленной медицины в рамках межведомственного взаимодействия Почетной грамотой ФМБА награжден директор ОИЯИ Григорий Трубников, благодарность ФМБА объявлена специальному представителю директора ОИЯИ Сергею Куликову и помощнику директора Григорию Ширкову.

В ходе визита в Дубну делегация ФМБА также посетила ЛФВЭ ОИЯИ, где ознакомилась с ходом реализации проекта NICA, а также ускорительный комплекс и установку MPD. Кроме того, гости получили представление о работе облучательных станций на выведенных пучках, создаваемых на NICA для прикладных исследований, в том числе, в области медицины.

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