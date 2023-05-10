Полякам рекомендовали называть российский Калининград "Крулевец"

среда, 10 мая 2023 | 17:15     158
Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала гражданам отказаться от использования топонима "Калининград" для обозначения соседнего российского города.

Жителям страны рекомендовано использовать для этого польское название Крулевец (Królewiec - польск., аналог Königsberg - нем.: "Королевский город"). Кроме того, Калининградскую область рекомендуется называть Крулевецкой.

«Каждая страна имеет право использовать традиционные названия, составляющие ее культурное наследие, на своем языке, однако ее нельзя заставить использовать неприемлемые имена на своем языке», — подчеркнули в комиссии.

Решение начало действовать со дня его объявления — со вторника, 9 мая.

 

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Источник:
Interia
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