На владельца автомобиля с вопросом «Где снаряды?» составили протокол о дискредитации армии

суббота, 20 мая 2023 | 14:57 305
Внедорожник Jeep Grand Cherokee, принадлежащий 51-летнему москвичу, остановили на Планерной улице в Москве.
С водителем было всё в порядке, а вот на заднем стекле автомобиля виднелся дискредитирующий, по мнению полицейских, текст: «Шойгу, с***, где снаряды?», нанесенный белой краской.
Это отсылка к нашумевшему видео с Евгением Пригожиным, где глава ЧВК «Вагнер» яростно требовал боеприпасы у министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.
Но если Пригожина за эту фразу никто не штрафовал, то владельцу авто повезло меньше - полицейские оформили на мужчину протокол по статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».
Водителю грозит штраф до 50 тысяч рублей, суд назначили на 22 мая.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 10 мая его наемники уйдут с передовой
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