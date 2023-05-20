На владельца автомобиля с вопросом «Где снаряды?» составили протокол о дискредитации армии

С водителем было всё в порядке, а вот на заднем стекле автомобиля виднелся дискредитирующий, по мнению полицейских, текст: «Шойгу, с***, где снаряды?», нанесенный белой краской.

Это отсылка к нашумевшему видео с Евгением Пригожиным, где глава ЧВК «Вагнер» яростно требовал боеприпасы у министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Но если Пригожина за эту фразу никто не штрафовал, то владельцу авто повезло меньше - полицейские оформили на мужчину протокол по статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

Водителю грозит штраф до 50 тысяч рублей, суд назначили на 22 мая.