На владельца автомобиля с вопросом «Где снаряды?» составили протокол о дискредитации армии

суббота, 20 мая 2023 | 14:57     305
Внедорожник Jeep Grand Cherokee, принадлежащий 51-летнему москвичу, остановили на Планерной улице в Москве.

С водителем было всё в порядке, а вот на заднем стекле автомобиля виднелся дискредитирующий, по мнению полицейских, текст: «Шойгу, с***, где снаряды?», нанесенный белой краской.

Это отсылка к нашумевшему видео с Евгением Пригожиным, где глава ЧВК «Вагнер» яростно требовал боеприпасы у министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Но если Пригожина за эту фразу никто не штрафовал, то владельцу авто повезло меньше - полицейские оформили на мужчину протокол по статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

Водителю грозит штраф до 50 тысяч рублей, суд назначили на 22 мая.

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05.05.2023 | 13:45    451
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Источник:
BAZA
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