Канал имени Москвы планирует защитить свои объекты от атак дронов и террористов

вторник, 30 мая 2023 | 15:42     74
Канал имени Москвы объявил о проведении конкурса на защиту объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства. Стартовая сумма госконтракта составляет 638 млн рублей.

Исполнитель должен обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим, сохранность инженерно-технических систем транспортной безопасности, контроль за проносом запрещенных предметов и веществ, а также патрулирование наземной и наводной частей Канала.

Кроме того, подрядчик обязан осуществлять защиту от беспилотных летательных аппаратов и беспилотных подводных аппаратов, что является актуальной проблемой в наше время. Ежесуточно безопасность канала будут обеспечивать 135 сотрудников на стационарных постах и 7 мобильных автономных пунктах управления транспортной безопасности.

Контракт будет действовать с 25 июля 2023 года по 31 июля 2025 года на протяжении двух лет.

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Источник:
ФГУП "Канал имени Москвы"
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