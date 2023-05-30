Канал имени Москвы планирует защитить свои объекты от атак дронов и террористов

Исполнитель должен обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим, сохранность инженерно-технических систем транспортной безопасности, контроль за проносом запрещенных предметов и веществ, а также патрулирование наземной и наводной частей Канала.

Кроме того, подрядчик обязан осуществлять защиту от беспилотных летательных аппаратов и беспилотных подводных аппаратов, что является актуальной проблемой в наше время. Ежесуточно безопасность канала будут обеспечивать 135 сотрудников на стационарных постах и 7 мобильных автономных пунктах управления транспортной безопасности.

Контракт будет действовать с 25 июля 2023 года по 31 июля 2025 года на протяжении двух лет.