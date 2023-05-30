В Москве взрываются беспилотники и на этот раз не над Кремлем. Дайджест событий

Что известно?

Первый инцидент произошел в Новой Москве по адресу: улица Атласова, дом 11. Местные жители сообщили о громком хлопке в квартире на 25 этаже, от которого вылетели окна в квартирах на трех этажах. В результате столкновения и последующего взрыва получила повреждения плита перекрытия, пострадавших нет.

Ещё один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98, корпус 6. Удар пришелся в окна квартиры на 16-м этаже. Пострадавших нет, но подъезд пришлось эвакуировать. Разрушены фасад и остекление дома.

На Ленинском проспекте, дом 92, корпус 1, БПЛА влетел в квартиру на 14-м этаже, но не взорвался, пишет Telegram-канал Baza. Беспилотник нес три взрывных устройства. На данный момент часть дома эвакуируют. Взрывотехники приступили к разминированию.

По улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова на юго-западе Москвы перекрыто движение, сообщил департамент транспорта Москвы.

Жители заметили летящие беспилотники на Рублево-Успенском шоссе, передает "Осторожно, Москва". Хлопок, похожий на взрыв, услышала корреспондент РИА Новости в Красногорске (Павшинская Пойма).

Как сообщил ТАСС губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. По его словам, жители некоторых районов Подмосковья могли слышать звуки работы системы ПВО.

По информации SHOT, на подлете к Москве со стороны юго-запада были сбиты четыре дрона. По данным Telegram-канала Baza, в Подмосковье за сегодняшнее утро сбиты более 10 беспилотников, большинство из них – в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Всего, как пишет Baza, в утренней атаке участвовали около 25 беспилотников. Часть из них, по данным Telegram-канала, летела на сверхмалой высоте и зацепились за деревья и провода.

В Москве после атаки дронов глушат сигналы спутниковой навигации. На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители, пишет Mash. Для полиции, по данным телеграм-канала, объявлен план «Тайфун» — сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС.

Аналитика

Минобороны РФ заявило, что сбиты восемь дронов самолетного типа.

«Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь-С“ в Подмосковье», — цитирует РИА Новости заявление Минобороны.

Сколько еще дронов было задействовано в атаке, в военном ведомстве уточнять не стали.

По словам руководителя АНО "Центр развития транспортных технологий" Алексея Рогозина, для атаки на Москву использованы ранее неизвестные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой "утка" – такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая.

"Силовая установка – бензиновые двигатели внутреннего сгорания, несут кумулятивные заряды КЗ-6, размах крыла не менее 4 метров и теоретическую дальность от 400 до 1000 км. Стоимость можно оценить в сумму $30-200 тысяч каждого аппарата", – написал Рогозин в своем Telegram-канале, добавив, что радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов "в целом бесполезны", единственный способ эффективного им противодействия – сбивать.

Mash пишет, что это модифицированная версия украинского дрона А-2 «Синица». Также, по данным источника SHOT, в атаке был задействован ударный дрон UJ-22 Airborne, которые делает «Укрджет».