Эксперт Университета «Дубна» – о федеральном проекте «Оздоровление Волги»

Волга – важнейшая водная артерия европейской части России, наиболее заселенной и промышленно освоенной. Река обеспечивает водой более 60 млн человек и испытывает весьма значительный антропогенный прессинг. Более 40% сточных вод России попадает в Волгу, причем зачастую недостаточно очищенными или вообще без очистки.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» призван решить проблему улучшения экологического состояния реки, однако его реализация вызывает вопросы. Комментирует к.географ.н., с.н.с. лаборатории гидрологии ИГРАН, доцент базовой кафедры ФГИГиТ ВШЭ, доцент кафедры экологии и наук о Земле Мария Сидорова.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется в период 2018–2024 гг. Его цель – улучшить экологическое состояние Волги за счет сокращения объема загрязненных сточных вод и восстановления водных объектов низовьев реки. Согласно программе проекта, к 2024 году объем загрязненных стоков, отводимых в Волгу, должен снизиться на 2,12 кубических км в год – в 3 раза по сравнению с уровнем 2017 года. В приволжских городах будет проведена модернизация очистных сооружений. Там, где это невозможно – а некоторые очистные были построены около 50 лет назад и не подлежат реконструкции, – построят новые объекты.

Конечно, не только сброс загрязненных вод вредит реке. Это и так называемое диффузное загрязнение, то есть смыв загрязнений с поверхности водосбора с дождями и снеготаянием. Особенно много смывается удобрений и отходов жизнедеятельности скота, что провоцирует цветение и зарастание реки. И смыв загрязнений с территории городов. Этот вид загрязнения никак не контролируется и не ограничивается.

Огромное влияние оказывают объекты накопленного вреда: иловые поля, нефтяные ямы, затопленные суда или заброшенные нефтепроводы, от которых необходимо очищать реку. Однако, судя по отзывам из регионов, финансирование проекта недостаточно для достижения поставленных целей, зачастую деньги расходуются неэффективно. Поэтому внимание Госдумы к вопросам экологии Волги очень важно и оправданно. Надеемся, что эти действия дадут заметные результаты. При этом, даже при полном достижении целей проекта – восстановление качества воды в Волге – весьма многофакторный процесс, который не может произойти в одночасье».