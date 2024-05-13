В Университете "Дубна" состоялся праздничный концерт ко Дню Победы

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четверг, 09 мая 2024 | 11:46 755 Университет "Дубна"
7 мая в Университете "Дубна" прошел праздничный концерт в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Его подготовили студенты, сотрудники, преподаватели и творческие коллективы университета. В зале звучали песни военных лет и современные композиции, стихи известных поэтов и произведения, написанные студентами – участниками литературного клуба Университета.

Концерт посетили почетные гости – ветераны войны и труда Дубны и участники СВО. Завершающим аккордом стала песня «День Победы», которую вместе исполнил весь зал.

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