В Университете "Дубна" состоялся праздничный концерт ко Дню Победы

Его подготовили студенты, сотрудники, преподаватели и творческие коллективы университета. В зале звучали песни военных лет и современные композиции, стихи известных поэтов и произведения, написанные студентами – участниками литературного клуба Университета.

Концерт посетили почетные гости – ветераны войны и труда Дубны и участники СВО. Завершающим аккордом стала песня «День Победы», которую вместе исполнил весь зал.