Дубна укрепляет научное сотрудничество с Пакистаном

пятница, 12 мая 2023 | 09:19     100
28 апреля состоялся традиционный круглый стол с дирекцией Объединенного института, посвященный итогам 22-й международной стажировки JEMS.

В прошедшем мероприятии участвовали представители научных центров и образовательных организаций из Вьетнама, Египта, РФ, Туниса и ЮАР. Впервые участниками стажировки стали представители Пакистана. Одним из итогов круглого стола стало подписание Письма о намерениях между ОИЯИ и Национальным центром физики Пакистана (НЦФ).

«Сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований — это моя давняя мечта. Я бы хотел выразить искреннюю благодарность Директору ОИЯИ Григорию Трубникову за принятие нашего предложения», — прокомментировал подписание документа профессор Исхак Ахмад, генеральный директор физического направления Национального центра в Пакистане.

Еще одним практическим результатом стал согласованный во время работы JEMS-22 проект открытия Информационного центра ОИЯИ в штаб-квартире АААЭ в Тунисе, который руководитель департамента АААЭ по ядерным технологиям Халед Аббас Захраман планирует представить по возвращении.

Работу круглого стола завершило торжественное вручение участникам стажировки сертификатов и традиционных сувениров ОИЯИ «Наука сближает народы».

В Объединенном институте стартовала стажировка JEMS-22

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