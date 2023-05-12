Дубна укрепляет научное сотрудничество с Пакистаном

В прошедшем мероприятии участвовали представители научных центров и образовательных организаций из Вьетнама, Египта, РФ, Туниса и ЮАР. Впервые участниками стажировки стали представители Пакистана. Одним из итогов круглого стола стало подписание Письма о намерениях между ОИЯИ и Национальным центром физики Пакистана (НЦФ).
«Сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований — это моя давняя мечта. Я бы хотел выразить искреннюю благодарность Директору ОИЯИ Григорию Трубникову за принятие нашего предложения», — прокомментировал подписание документа профессор Исхак Ахмад, генеральный директор физического направления Национального центра в Пакистане.
Еще одним практическим результатом стал согласованный во время работы JEMS-22 проект открытия Информационного центра ОИЯИ в штаб-квартире АААЭ в Тунисе, который руководитель департамента АААЭ по ядерным технологиям Халед Аббас Захраман планирует представить по возвращении.
Работу круглого стола завершило торжественное вручение участникам стажировки сертификатов и традиционных сувениров ОИЯИ «Наука сближает народы».