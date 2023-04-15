В Правительстве РФ высоко оценили ярмарку трудоустройства в ОЭЗ «Дубна»

Не перестаем напоминать, что традиционная Ярмарка вакансий в ОЭЗ «Дубна» - крупнейшая на севере Подмосковья. Статус всероссийской придал мероприятию еще большую значимость.
На его региональный этап в наукоград приехали заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, представители регионального центра инжиниринга АНО «АИР» и Центра занятости населения Подмосковья, в числе гостей мероприятия были глава городского округа Дубна Сергей Куликов, президент Торгово-промышленной палаты Владимир Бобров, и.о. ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.
Приветствуя участников, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» - исполнительный директор Роман Хомяков поблагодарил коллег за интерес к развитию наукограда Дубна, подмосковной ОЭЗ и назвал несколько показательных цифр, которые продемонстрировали эффективный рост бизнес-площадки и большую потребность ее резидентов в кадрах.
Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова подчеркнула, что ярмарка вакансий – традиционный инструмент работы службы занятости, но в таком формате, по единому стандарту для всей России, каждого региона, мероприятие проводится впервые и это новый опыт.
"Для нас важно, чтобы люди понимали, куда они могут прийти, с кем посоветоваться с точки зрения изменения своей карьеры, той помощи, которую может оказать государство, чтобы работодатели поучаствовали, рассказали о своих потребностях, предложениях, корпоративных программах, - отметила Елена Мухтиярова. - Очень приятно находиться именно в Дубне, здесь уникальное сочетание: это старейшая особая экономическая зона, которая ежегодно создает большое количество высокооплачиваемых рабочих мест, это университет, который с недавнего времени приобрел федеральный статус, это наука, которую представляет Объединенный институт ядерных исследований, - то есть такой симбеоз участников рынка труда, который заинтересован в его развитии. Думаю, что эффект от мероприятия будет очень хорошим, посмотрим, когда подведем итоги".
Итоги будут подведены после проведения второго, федерального этапа, который запланирован на 23 июня. А пока по информации на вечер 14 апреля по всей стране были открыты порядка тысячи площадок трудоустройства, мероприятие посетили 367 тысяч соискателей и более 13 тысяч работодателей.
По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, такой формат поиска работы, как ярмарка трудоустройства пользуется большой популярностью у населения, и в регионе только в первый день в сорока городских округах в ней приняли участие более 6 тысяч жителей и свыше 300 предприятий.В ходе ярмарки высокие гости пообщались с работодателями компаний-резидентов «Промтех-Дубна» и «ПСК Фарма», градообразующего предприятия ГосМКБ «Радуга».
Разговор касался возможности их участия в долгосрочных программах по обеспечению специалистов общежитиями, аренды жилья для работников, уровня заработной платы, взаимодействия с университетами, других вопросов, в решении которых можно получить поддержку региона и федерального центра.
Всего в этот день в ОЭЗ «Дубна» на собеседование с работодателями впервые за всю историю ярмарки зарегистрировались более 900 желающих найти работу. Жителям наукограда и округа, выпускникам и студентам университета «Дубна» и других российских вузов обширный список вакансий представили более 20 работодателей, в том числе такие якорные резиденты ОЭЗ, как «Энкор», «Дедал», «Ядро», «Хоппер ИТ», «Детектор» и другие, было предложено свыше 200 вакансий. Так что соискателям было из чего выбрать – по своим возможностям, опыту, образованию.
Конечно, самая основная цель ярмарки - чтобы работодатели нашли грамотных специалистов в свои трудовые коллективы, а соискатели – интересную, соответствующую их опыту и квалификации работу. Поэтому на основной «Площадке трудоустройства» каждый мог подробно расспросить специалистов отделов кадров и руководителей предприятий об условиях труда, получить всю информацию о стажировках, профессиональном обучении и возможностях дополнительного профессионального образования.
Вместе с тем, с учетом статуса всероссийской, организатор мероприятия – Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» подготовила более обширную программу и, кроме традиционного собеседования, использовались новые формы. Так, впервые в мероприятии участвовали колледжи - они представили свои программы обучения рабочим профессиям. Да, все резиденты ОЭЗ «Дубна» – это в первую очередь высокотехнологичные компании. Но, кроме инженеров, программистов, бизнес-аналитиков, инвесторы, как и предприятия НПК города, остро нуждаются в пополнении своих коллективов рабочими таких профессий, как слесари, токари, водители, электросварщики, радиомонтажники, упаковщики продукции и других.
В ходе ярмарки работали несколько тематических площадок. Соискатели вакансий могли посетить семинары и тренинги, например, по профориентации с консультациями профессиональных коучей, по ораторскому искусству, где эксперты давали советы, как правильно себя презентовать работодателю. На тренинге «Карьерный марафон» можно было узнать, как правильно написать резюме, прокачать собственные профессиональные навыки и выявить свой карьерный потенциал. Директор регионального центра инжиниринга АНО «АИР» Мария Садыкова рассказала о мерах поддержки для субъектов МСП и провела семинар по теме, как стать предпринимателем и открыть собственное дело. То есть каждый участник всероссийской ярмарки мог выбрать то, что было интересно именно ему.
В ОЭЗ "Дубна" стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства
Название Ярмарки - «Работа России. Время возможностей». Для тех, кто хочет расти, совершенствоваться в профессии, в жизни, ОЭЗ «Дубна» такие возможности предоставляет. Прошедшая в подмосковной особой экономической зоне Всероссийская ярмарка трудоустройства подтвердила это еще раз – на повторное собеседование непосредственно в компании резидентов были приглашены десятки участников мероприятия.
Накануне ярмарки в социальных сетях был объявлен розыгрыш призов для соискателей – арома-средств и косметической продукции на основе современных технологий резидентов «Арома Хоум», «Биофармлаб» и «Полекс Бьюти». Вручение подарков победителям стало для них еще одним приятным бонусом.