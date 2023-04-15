В Правительстве РФ высоко оценили ярмарку трудоустройства в ОЭЗ «Дубна»

Не перестаем напоминать, что традиционная Ярмарка вакансий в ОЭЗ «Дубна» - крупнейшая на севере Подмосковья. Статус всероссийской придал мероприятию еще большую значимость.

На его региональный этап в наукоград приехали заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, представители регионального центра инжиниринга АНО «АИР» и Центра занятости населения Подмосковья, в числе гостей мероприятия были глава городского округа Дубна Сергей Куликов, президент Торгово-промышленной палаты Владимир Бобров, и.о. ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.

Приветствуя участников, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» - исполнительный директор Роман Хомяков поблагодарил коллег за интерес к развитию наукограда Дубна, подмосковной ОЭЗ и назвал несколько показательных цифр, которые продемонстрировали эффективный рост бизнес-площадки и большую потребность ее резидентов в кадрах.

Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова подчеркнула, что ярмарка вакансий – традиционный инструмент работы службы занятости, но в таком формате, по единому стандарту для всей России, каждого региона, мероприятие проводится впервые и это новый опыт.

"Для нас важно, чтобы люди понимали, куда они могут прийти, с кем посоветоваться с точки зрения изменения своей карьеры, той помощи, которую может оказать государство, чтобы работодатели поучаствовали, рассказали о своих потребностях, предложениях, корпоративных программах, - отметила Елена Мухтиярова. - Очень приятно находиться именно в Дубне, здесь уникальное сочетание: это старейшая особая экономическая зона, которая ежегодно создает большое количество высокооплачиваемых рабочих мест, это университет, который с недавнего времени приобрел федеральный статус, это наука, которую представляет Объединенный институт ядерных исследований, - то есть такой симбеоз участников рынка труда, который заинтересован в его развитии. Думаю, что эффект от мероприятия будет очень хорошим, посмотрим, когда подведем итоги".

Итоги будут подведены после проведения второго, федерального этапа, который запланирован на 23 июня. А пока по информации на вечер 14 апреля по всей стране были открыты порядка тысячи площадок трудоустройства, мероприятие посетили 367 тысяч соискателей и более 13 тысяч работодателей.

По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, такой формат поиска работы, как ярмарка трудоустройства пользуется большой популярностью у населения, и в регионе только в первый день в сорока городских округах в ней приняли участие более 6 тысяч жителей и свыше 300 предприятий.В ходе ярмарки высокие гости пообщались с работодателями компаний-резидентов «Промтех-Дубна» и «ПСК Фарма», градообразующего предприятия ГосМКБ «Радуга».

Разговор касался возможности их участия в долгосрочных программах по обеспечению специалистов общежитиями, аренды жилья для работников, уровня заработной платы, взаимодействия с университетами, других вопросов, в решении которых можно получить поддержку региона и федерального центра.