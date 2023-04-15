В ОЭЗ "Дубна" стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства

суббота, 15 апреля 2023 | 12:12     149
В 10 часов утра 15 апреля в ОЭЗ «Дубна» стартовал региональный этап первой Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» для предприятий промышленной сферы.

Всего в этот день на собеседование с работодателями впервые за всю историю проведения мероприятия зарегистрировались свыше 900 человек. К началу ярмарки в Конгресс-центр пришли 175 желающих найти работу по душе.

Жителям наукограда и округа, выпускникам и студентам Университета «Дубна», других российских вузов список из более 200 вакансий сегодня представляют 20 работодателей – компании-резиденты ОЭЗ «Дубна» и предприятия научно-промышленного комплекса города.

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