В ОЭЗ "Дубна" стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства

Всего в этот день на собеседование с работодателями впервые за всю историю проведения мероприятия зарегистрировались свыше 900 человек. К началу ярмарки в Конгресс-центр пришли 175 желающих найти работу по душе.

Жителям наукограда и округа, выпускникам и студентам Университета «Дубна», других российских вузов список из более 200 вакансий сегодня представляют 20 работодателей – компании-резиденты ОЭЗ «Дубна» и предприятия научно-промышленного комплекса города.