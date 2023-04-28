В Дубне прошел Менделеев-тур

Экскурсия была организована в рамках нового российского научно-популярного туристического проекта «Менделеев-тур».

Ученые и специалисты Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ рассказали ребятам о тяжелейшем магните-рекордсмене, который был создан для легендарного ускорителя Синхрофазотрон. Студенты узнали о задачах проекта класса «мегасайенс» NICA и комплексе его ускорителей. Ребята также посетили зал детектора MPD и фабрику сверхпроводящих магнитов. Для студентов также провели экскурсию по Музею науки и техники ОИЯИ.

Проект рассчитан на школьников, студентов и молодых ученых, но присоединиться к нему могут люди разных возрастов.