В Дубне прошел Менделеев-тур

Экскурсия была организована в рамках нового российского научно-популярного туристического проекта «Менделеев-тур».
Ученые и специалисты Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ рассказали ребятам о тяжелейшем магните-рекордсмене, который был создан для легендарного ускорителя Синхрофазотрон. Студенты узнали о задачах проекта класса «мегасайенс» NICA и комплексе его ускорителей. Ребята также посетили зал детектора MPD и фабрику сверхпроводящих магнитов. Для студентов также провели экскурсию по Музею науки и техники ОИЯИ.
Проект рассчитан на школьников, студентов и молодых ученых, но присоединиться к нему могут люди разных возрастов.
«Очень важно, что сегодня школьники и студенты могут знакомиться с достижениями ученых, своими глазами видеть, на что способна наука в России. И главное, к ним приходит понимание, что они сами могут стать участниками этого научного мира, первооткрывателями, вписать свои имена в историю. Это одна из задач проекта «Менделеев тур» – показать молодежи, что быть ученым престижно и увлекательно», — отметил Александр Мажуга, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию, который присоединился к дубненскому туру проекта.
«Менделеев-тур» был презентован в декабре 2022 года на Конгрессе молодых ученых в Сочи, в котором приняли участие представители Объединенного института. Тогда же было предложено сделать Дубну одной из первых точек на карте научного туризма.
Всего «Менделеев тур» охватил восемь городов Московской и Калужской областей: Дубна, Жуковский, Звенигород, Зеленоград, Королев, Обнинск, Протвино и Черноголовка. У туристов есть возможность подобрать для себя понравившееся вариант маршрута: поездка в каждый город, тур по нескольким городам или посещение наукоградов по конкретной тематике – химия, атомная энергетика, авиастроение, космос. Первый маршрут «Менделеев-тур» прошел через наукоград Королев, где заинтересованные ребята смогли посетить Центр управления полетами.