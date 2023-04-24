Компания из Дубны запускает новую производственную площадку

Компания готовится ввести в эксплуатацию корпус площадью почти 6 тысяч кв. метров, созданный в рамках второго этапа первой очереди строительства.
«Инвестиции в запуск нового корпуса составляют 865 млн рублей. С начала работы в ОЭЗ «Дубна» компания уже вложила в производство более 1 млрд рублей, что почти в два раза больше планового объема. В новом корпусе будут созданы 240 рабочих мест, а полная реализация проекта по расширению, предусматривающая две очереди строительства, позволит создать почти 470 новых рабочих мест», – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В 2019 году компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию административного корпуса площадью 1740 кв. метров, возведённого в рамках первого этапа первой очереди строительства. Однако со временем компания столкнулась с тем, что имеющихся производственных площадей и технических средств стало недостаточно для разработки, модернизации и серийного производства комплексов средств физической защиты. Тогда было принято решение о дальнейшем расширении.
Реализация проекта по расширению производственных площадей и совершенствованию производственно-технической базы предприятия позволит ему проводить исследования, улучшать характеристики выпускаемой продукции и наращивать объемы ее производства.
К своему 60-летию компания "Дедал" сдала в эксплуатацию новый корпус
В планах компании – строительство научно-производственного корпуса площадью 2500 кв. метров, которое будет создано в рамках второй очереди строительства.
АО «НПК «Дедал» – одно из ведущих предприятий России по разработке и производству приборов и систем для комплексов технических средств физической защиты (КТСФЗ) важных объектов гражданского и военного назначения.
Специалисты АО «НПК «Дедал» разработали более 96 изделий, которые по своим характеристикам превосходят российские и иностранные аналоги, а ряд позиций и вовсе не имеют аналогов.