Владимир Путин подписал поправки к закону "О воинской обязанности и воинской службе"

пятница, 14 апреля 2023 | 22:00     652
12 апреля Совет Федерации РФ одобрил принятые днем ранее Госдумой во втором и третьем чтении поправки к закону "О воинской обязанности и воинской службе", которыми ограничиваются права россиян, уклоняющихся от службы в армии.

Поправки вводят новые нормы, среди которых, в частности:

  • электронные оповещения от военкоматов дублируют традиционные повестки, оба документа имеют равную юридическую силу
  • повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного на портале "Госуслуги"
  • повестки военнообязанным можно отсылать заказными письмами
  • повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток
  • руководство компаний обяжут вручать повестки военнообязанным сотрудникам
  • постановку граждан на воинский учет будут проводить дистанционно, без их явки в военкомат
  • ФНС будет предоставлять данные для ведения воинского учета об изменениях актов гражданского состояния россиян
  • сведения о гражданах, не состоящих на воинском учете, будут направляться в военкоматы в том числе с использованием портала "Госуслуги"
  • сведения о водительском удостоверении, ИНН, номер телефона будут включены в перечень данных для воинского учета
  • военнообязанный сможет обжаловать решение о его явке в военкомат через "Госуслуги"

По словам одного из авторов поправок, главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, новые правила получения повесток для явки в военкомат будут касаться не только срочников, но и всех военнообязанных в России.

Кроме того, всем военнообязанным, получившим повестки в любом из указанных в законопроекте видах, запрещается выезд из России. В случае неявки в военкомат по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, направляется предупреждение через "Госуслуги". При получении этого предупреждения ряд прав гражданина ограничивается – например, для него вводится запрет на регистрацию в качестве ИП, запрет на постановку на учет в налоговой службе, запрет на продажу недвижимости, получение кредитов и так далее.

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Андрей Картаполов
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