Владимир Путин подписал поправки к закону "О воинской обязанности и воинской службе"

Поправки вводят новые нормы, среди которых, в частности:

электронные оповещения от военкоматов дублируют традиционные повестки, оба документа имеют равную юридическую силу

повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного на портале "Госуслуги"

повестки военнообязанным можно отсылать заказными письмами

повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток

руководство компаний обяжут вручать повестки военнообязанным сотрудникам

постановку граждан на воинский учет будут проводить дистанционно, без их явки в военкомат

ФНС будет предоставлять данные для ведения воинского учета об изменениях актов гражданского состояния россиян

сведения о гражданах, не состоящих на воинском учете, будут направляться в военкоматы в том числе с использованием портала "Госуслуги"

сведения о водительском удостоверении, ИНН, номер телефона будут включены в перечень данных для воинского учета

военнообязанный сможет обжаловать решение о его явке в военкомат через "Госуслуги"

По словам одного из авторов поправок, главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, новые правила получения повесток для явки в военкомат будут касаться не только срочников, но и всех военнообязанных в России.

Кроме того, всем военнообязанным, получившим повестки в любом из указанных в законопроекте видах, запрещается выезд из России. В случае неявки в военкомат по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, направляется предупреждение через "Госуслуги". При получении этого предупреждения ряд прав гражданина ограничивается – например, для него вводится запрет на регистрацию в качестве ИП, запрет на постановку на учет в налоговой службе, запрет на продажу недвижимости, получение кредитов и так далее.