Игорь Давронов приступил к работе в должности главного врача Дубненской городской больницы

Как и ожидалось...

В планах, озвученных сегодня:

Одна из первоочередных - организация работы детской поликлиники №1. Сегодня состоялась встреча с жителями, на которой обсудили планы – перенести её в шестиэтажное здание взрослой поликлиники на улице 9 Мая. Вся правобережная участковая служба переедет сюда, на второй этаж, в самое ближайшее время. А на третьем в перспективе будут принимать узкие специалисты, которых пока разместят в филиале на улице Энтузиастов. В поликлинике уже ведутся необходимые ремонтные работы. Потоки людей разделят: маленькие пациенты и взрослые будут заходить через разные двери. Родители поддержали это предложение. Медики подтвердили, что и для них это решение – оптимальное.

Игорь Викторович Давронов родился в 14 ноября 1976 году в Бухаре (Узбекистан).

Окончил Бухарский медицинский государственный институт по специальности «Общая врачебная практика», затем - клиническую ординатуру по неврологии и нейрохирургии (специальность - врач-нейрохирург). До 2007 года работал в Бухарской областной клинической больнице.

Позже обучался в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова по специальности «Общая врачебная практика», работал в должности врача общей практики в Дубненской городской больнице.

В 2008 году переведён в Запрудненскую участковую больницу на должность главного врача, где проработал до 2014 года.

В 2009 году окончил ГОУ ВПО ММА имени И.М. Сеченова Росздрава по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». С 2010 по 2011 год обучался по президентской программе подготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ в НОУ ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК». Его проект в области менеджмента в медицине занял первое место.

В 2012 году окончил Институт последипломного профессионального образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России по специальности «Профпатология». В мае 2014 года назначен главным врачом Вербилковской участковой больницы, в сентябре 2014 года — главным врачом Талдомской центральной районной больницы.

По результатам регионального этапа конкурса «Менеджер года — 2018» стал одним из победителей в номинации «Эффективное управление в сфере здравоохранения». Награждён Благодарственным письмом Губернатора МО.