Дубна и Владикавказ обсудили взаимодействие на базе мегасайенс-проекта NICA

Соорганизаторами совещания стали Объединенный институт и Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, студенты которого также смогли присоединиться к работе мероприятия.

Специалисты Объединенного института сделали доклады по всем основным системам комплекса NICA и рассказали о настройке их работы в ходе четвертого сеанса пусконаладки, ставшего рекордным по длительности в истории проекта. Слушатели мероприятия смогли узнать об ОИЯИ и его направлениях исследований, прозвучали общеобразовательные доклады об истории проекта NICA, его отличии от других коллайдеров. Помимо докладов и лекций программа совещания включала в себя экскурсии в СОГУ и Владикавказский технологический центр «Баспик».

«В ОИЯИ реализуется уникальный мегапроект наднационального, международного уровня. И правильно, чтобы крупные университеты были вовлечены в этот проект. Поэтому мы с Северо-Осетинским государственным университетом договорились провести это мероприятие и привлечь к нему студентов профильных факультетов. Мы рассказывали друг другу о поставленных задачах. В ходе живых дискуссий между докладами шло установление сотрудничества. Так мы выстраиваем новые научные мосты между Дубной и Владикавказом», – прокомментировал работу совещания директор ОИЯИ Григорий Трубников.

По словам директора Института, ОИЯИ дает студентам СОГУ возможность приобщиться к мировой науке и вместе с коллегами из стран-участниц ОИЯИ работать на уникальных установках, аналогов которым нет.

Между СОГУ и Институтом ядерных исследований уже налажено активное сотрудничество в области радиационной биологии, протонной терапии и экологии. Перспективными направлениями стали работы с физико-техническим факультетом, факультетом химии, биологии и биотехнологии, факультетом математики и информационных технологий. Информационный центр в СОГУ, первый в сети инфоцентров ОИЯИ, стал примером эффективной работы и ретранслятором деятельности Объединенного института.