О реализации мегасайенс-проекта NICA

вторник, 24 января 2023 | 11:18    
Дубна
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23 января прошла очередная, 57-я сессия Программно-консультативного комитета Объединенного института ядерных исследований по физике частиц. В центре повестки заседания ПКК ФЧ традиционно был проект NICA, который реализуется силами многих стран на базе ОИЯИ.

«Наука – это мост между нациями и странами. И нам, безусловно, стоит акцентировать внимание на этом тезисе, предложенном в заявлении членов КПП ОИЯИ в марте 2022 года», — подчеркнул в своем выступлении председатель ПКК по физике частиц Ицхак Церруя.

Анатолий Сидорин представил вниманию собравшихся отчет о реализации проекта «Нуклотрон-NICA»:

Международный коллектив проекта провел три сеанса на ускорительном комплексе, и сейчас реализует четвертый пусконаладочный цикл. Одна из основных задач нынешнего ПНР – отладка системы питания и ее подготовка к реальным экспериментальным нагрузкам. В ноябре специалистам удалось получить первую за историю проекта циркуляцию ионов ксенона в Нуклотроне высокой интенсивности. Уже целый месяц набирает статистику эксперимент BM@N. Идет активная работа над всеми системами комплекса NICA.

«На мой взгляд главный результат текущего пуско-наладочного сеанса – это формирование семи высококвалифицированных групп специалистов, которые могут полностью обеспечивать работу комплекса», — подчеркнул в своем выступлении Анатолий Сидорин.

Еще один важный результат – установка всех дипольных магнитов в арках туннеля коллайдера. Дальнейшая установка на прямых участках будет зависеть от дат завершения всех инженерных работ по зданию коллайдера. Докладчик отметил, что ориентировочно в августе-сентябре ожидается технический запуск всего комплекса для проверки его систем.

О развитии инфраструктуры, включая Нуклотрон, рассказал главный инженер ЛФВЭ ОИЯИ Николай Агапов. Он отметил, что ведутся работы по модернизации основной трансформаторной станции. По их завершению станция достигнет мощности в 41 МВт, что полностью обеспечит нужды комплекса NICA. Параллельно с этим модернизируются криогенная система.

Тэги: 
ОИЯИ
наука
совещание
NICA
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