В Дубне прошли праздничные мероприятия к 110-летия со дня рождения академика Георгия Флерова

Ключевым мероприятием празднования стал торжественный семинар, посвященный памяти ученого. Семинар прошел в Лаборатории ядерных реакций, на нем также состоялась презентация книги, выпущенной к юбилею академика Флерова.

Приветственные слова произнес директор ОИЯИ академик Григорий Трубников:

«Сегодня крупное событие в жизни не только нашего города, нашего Института, но и всей российской науки – юбилей Георгия Николаевича Флерова. Это был большой человек, оставивший яркий след в мировой науке. Дерзкий, энергичный, отстаивающий научную истину, человек с высокой ответственностью и высокой степенью риска». Григорий Трубников подчеркнул, что Флеров был одарен блестящей научной интуицией и одновременно – упорством, позволявшим ему отстаивать идеи и эксперименты, в которые он верил, вовлекая в них свое окружение, начиная со студентов и заканчивая руководителями страны. «Только такой напор и вера дают фантастические плоды: имя Флерова – в Таблице Менделеева, на фронтоне Лаборатории, в которой он работал, оно известно всем жителям Дубны», — заключил директор ОИЯИ.

«Сегодня торжественный день для всего нашего Института. Мы отмечаем 110-летие со дня рождения основателя нашей лаборатории, первого директора, который создал ее и довел до вершин», – констатировал вице-директор ОИЯИ Сергей Дмитриев.

Он подчеркнул, что главной памятью о Георгии Николаевиче являются достижения ЛЯР ОИЯИ и название 114-го элемента Периодической таблицы.

Выступления на семинаре были посвящены разным этапам пути ученого. Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ и выдающийся ученик Георгия Флерова академик Юрий Оганесян рассказал о начале становления Флерова в профессии, о его студенческих годах и работе с Игорем Курчатовым, который в то время возглавлял отдел Ленинградского физико-технического института, где Флеров проходил практику. Флеров всю жизнь считал Курчатова своим учителем.

Академик Оганесян рассказал об истории открытия в 1940 году Георгием Флеровым и Константином Петржаком спонтанного деления ядра урана.