В Дмитрове умерла сотрудница УК, которую в офисе поджег военный пенсионер

четверг, 23 марта 2023 | 16:32     113
Одна из жертв нападения на офис управляющей компании в поселке Горки-25 Дмитровского городского округа - 54-летняя женщина - скончалась в больнице от ожогов.

При нападении, хуже всех пришлось именно ей - 54-летней сотруднице управляющей компании, у нее было диагностировано около 80% ожогов по всему телу. Шесть дней ее организм боролся, но вчера, 22 марта, в вечернее время она умерла от полученных травм.

Напоминаем, что 16 марта около 11:00 подозреваемый, являясь работником-слесарем управляющей компании, в отношении которого принято решение об увольнении, пришел в офис организации, расположенный в доме отдыха поселка Горки-25, и облил горючей жидкостью находящихся в помещении четырех человек. После этого он совершил поджог офиса. В результате пострадавшие с повреждениями в виде ожогов различной степени доставлены в больницу.

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Источник:
МК
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