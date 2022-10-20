В России могут убрать электросамокаты и другие СИМ с тротуаров

четверг, 20 октября 2022 | 17:25    
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В России необходимо полностью переместить самокаты с тротуаров на проезжую часть либо велодоржки. Принятые ранее меры ограничения для средств индивидуальной мобильности недостаточны, заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

«(Нужно - ред.) вносить инициативы, об этом говорить, рассказывать про случаи наездов - они жесточайшие», - сказала Мишонова.

Она уверена, что ранее введенные в стране правила дорожного движения для электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности недостаточны для безопасности пешеходов.

«Они должны ездить либо по выделенной велодорожной полосе, но лучше не надо, либо нужно сделать отдельные дороги для электросамокатов. Я это так вижу», - заключила Мишонова.

Тэги: 
Россия
авто
транспорт
Источник:
РИАМО
Автор:
Редакция Новостей
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