В России могут убрать электросамокаты и другие СИМ с тротуаров

четверг, 20 октября 2022 | 17:25
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В России необходимо полностью переместить самокаты с тротуаров на проезжую часть либо велодоржки. Принятые ранее меры ограничения для средств индивидуальной мобильности недостаточны, заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
«(Нужно - ред.) вносить инициативы, об этом говорить, рассказывать про случаи наездов - они жесточайшие», - сказала Мишонова.
Она уверена, что ранее введенные в стране правила дорожного движения для электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности недостаточны для безопасности пешеходов.
«Они должны ездить либо по выделенной велодорожной полосе, но лучше не надо, либо нужно сделать отдельные дороги для электросамокатов. Я это так вижу», - заключила Мишонова.