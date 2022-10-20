В России могут убрать электросамокаты и другие СИМ с тротуаров

«(Нужно - ред.) вносить инициативы, об этом говорить, рассказывать про случаи наездов - они жесточайшие», - сказала Мишонова.

Она уверена, что ранее введенные в стране правила дорожного движения для электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности недостаточны для безопасности пешеходов.