Дети, Арктика, Наука: о “Ледоколе открытий” с участием ученого ОИЯИ

— Марк, с возвращением из холодного края! Расскажите о проекте и о том, как вы стали его частью.

— “Ледокол открытий” — это просветительский проект Росатома для школьников. Экспедиция стала главным призом проекта “Большая перемена”. Для участия в четвертой экспедиции “Ледокол открытий” меня пригласила АНО “Информационный центр атомной энергии”, с которой я сотрудничаю уже около года. Я читал лекции в нескольких центрах ИЦАЭ и участвовал в фестивале Homo Science в Нижнем Новгороде.

— Как была построена образовательная программа на ледоколе?

— Организаторы разбили ее на три трека: «Открываем себя», «Открываем Арктику» и «Открываем технологии». Трек “Открываем себя” проводился АНО “Корпоративная академия Росатома”. Лекторы рассказывали участникам про личностное развитие, секреты общения и о том, как создать свой стартап. Трек “Открываем Арктику” проводился представителями национального парка “Русская Арктика” и Арктического и антарктического научно-исследовательского института. В рамках трека участников знакомили с историей Арктики и ее освоением. Я выступал в рамках трека “Открываем технологии”. Дети узнали о проектировании реакторов и ледоколов, аддитивных технологиях и многом другом.

— Вы провели для участников ток-шоу «Физика по Шелдону Куперу», посвященное вашему участию в переводе сериала «Теория большого взрыва». Почему был выбран такой формат?

— Я в итоге провел даже две таких встречи с участниками и назвал их ток-шоу, давая понять, что предполагается живая дискуссия.

— Участники включились в эту работу?

— Более чем! Мы вместе смотрели отрывки из сериала, и я старался доступно объяснить им физические явления, которые упоминают герои ситкома. Дети были очень активными и открытыми. Если им что-то было непонятно, они тут же задавали вопросы, которые перерастали в оживленное обсуждение. Несмотря на то, что большинство участников интересовались гуманитарными науками, вопросы по физике были очень толковыми, было приятно и интересно на них отвечать.

— Какой был самый каверзный вопрос?

— Пожалуй, о моей главной мечте в физике нейтрино. Для меня это компактный нейтринный детектор. Нейтринная тематика в целом заинтересовала ребят. Я рассказал им и про саму частицу, и про Baikal-GVD, и про Калининскую АЭС, и наш проект DANSS. Знаете, один из участников сказал после ток-шоу, что собирается в будущем заниматься экономикой и теперь понимает, зачем нужно зарабатывать деньги: “Чтобы такие люди как вы могли проводить свои исследования”. И это просто потрясающе, знать, что наша смена так смотрит на устройство мира!

— Кажется, ребят действительно вдохновили лекции! Как вообще встречали образовательную программу участники?

— С неподдельным интересом, но должен сказать, что лекциями восхищались не только школьники. Например, в программе проекта была полуторачасовая лекция про лед. На первый взгляд кажется невозможным столько времени говорить на эту тему, но было невозможно оторваться — настолько увлеченно и захватывающе люди рассказывали об объектах своего научного интереса. Мне довелось пообщаться с лектором уже после ее выступления. Мы стояли на мостике, и она определяла возраст льда, окинув его быстрым взглядом: «Вот этот неинтересный, всего лишь однолетний, а вот этот уже двухлетний, там есть что посмотреть».

— Расскажите о высадке на Северном полюсе. Были какие-то правила безопасности?

— Да, и очень строгие. Капитан и экипаж оценивали состояние льда, так как экспедиция проходила летом, и не везде лед был достаточно крепким для высадки. Проверялась территория высадки и на наличие диких животных, в частности, белого медведя, хозяина Арктики.

— Удалось его увидеть?

— Да! Невероятное зрелище.

— Как проходили дни на ледоколе?

— Участники просыпались и сразу узнавали про обстановку за бортом. О ней рассказывал Виктор Ильич Боярский, герой книги рекордов Гиннеса, почетный полярник, который прошел всю Антарктиду на собачьей упряжке. Затем на вертолетной площадке ледокола проходила зарядка под чутким руководством олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной. Утренние ритуалы завершались завтраком, приготовленным шеф-поваром из Санкт-Петербурга. А затем лекции, мастер-классы, общение, творчество. Ребята были очень разносторонними и удивительно творческими! Одна участница даже сочинила песню прямо во время экспедиции.

— А как происходило общение вне лекций?

— Концентрация интересных людей была запредельной, но школьники поначалу стеснялись подходить к нам. Растопить лед между нами помогли советы организаторов. В итоге в конце экспедиции мы все настолько сдружились, что не хотели расставаться. Мне кажется, что я от участников взял даже больше, чем смог отдать. И люди стали главным впечатлением этого проекта.

— Хотели бы повторить такое путешествие?

— Да! Готов выдвинуться прямо сейчас!

Экспедиция «Ледокол открытий 2022» — это совместный проект Госкорпорации «Росатом» и Всероссийского конкурса «Большая перемена». Школьники прошли строгий отбор, выполняли творческие задания. Из 4 миллионов участников лишь 70 выиграли путевки. Экспедиция проходила на атомном ледоколе «50 лет Победы» — одном из самых больших ледоколов в мире. Рейс прошел по маршруту: Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа – Мурманск.