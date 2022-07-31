В Дубне в очередной раз украли местного "Чижика-Пыжика" - Голубя с фонтана в сквере Жолио-Кюри

Это уже 10-е похищение Голубя (да-да, именно так - с заглавной буквы - принято именовать его в Дубне). К счастью, сотрудниками полиции статуэтку удалось найти неподалеку в кустах. Изучаются записи с камеры видеонаблюдения.

Напоминаем, предыдущее похищение Голубя было совершено подростками в Новогоднюю ночь 2021-2022 гг. Выложенные в соцсетях записи с камеры видеонаблюдения позволили установить похитителей уже к вечеру 1 января и вскоре она вернулась на место.

Ныне уже "историческая" застройка этого района Дубны формировалась в 1949-1957 годах. Тогда же между Горкомом КПСС и нынешним Административным корпусом Объединенного института ядерных исследований был разбит сквер со стандартным на те времена фонтаном в стиле "сталинский ампир". Вероятно, фонтан сочли необходимым "для научных размышлений" (с) Аркадий и Борис Стругацкие. Неустановлено, была ли статуэтка украдена в 1970-е или сама разрушилась со временем. Но культовой статуэтка Голубя стала в 2012 году, когда силами энтузиастов и на их средства по редким сохранившимся фотографиям она была восстановлена и заново водружена на фонтан. Именно этот факт дал старт череде похищений.