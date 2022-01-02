В Дубне опять украли статую голубя, но быстро нашли и скоро вернут на место

Уже 10-й по счету Голубь был установлен в ноябре 2021 года во время реновации сквера Жолио Кюри. И вот ночью 01 января 2022 года примерно в 06:40 его оторвали от места установки и украли два подростка. Сюжет был запечатлен на камеру видеонаблюдения.

"Правоохранительные органы при активной поддержке общественности вычислили похитителей, отломавших фигурку голубя со шпиля фонтана в сквере на улице Жолио-Кюри", - сообщил глава Дубны Сергей Куликов. - "Оба – несовершеннолетние, опознаны по видеозаписи с камеры наблюдения, получившим широкое распространение в соцсетях. Подростки во всем сознались. Скульптура не повреждена, находилась дома у одного из подозреваемых."

"Большое спасибо неравнодушным дубненцам за помощь в раскрытии преступления! В ближайшее время вернем голубя на место. А родителям малолетних хулиганов придется возместить ущерб", - говорится в сообщении Главы.

Сквер был разбит ещё в середине 1950-х, когда благоустраивался весь район, и центром его стал более-менее стандартный фонтан того времени с фигуркой голубя на центральном столбе. С тех самых пор Голубь (именно так - с заглавной буквы) стал чем-то вроде питерского Чижика-Пыжика: его неоднократно воровали и также неоднократно восстанавливали силами городских служб, но в конце 1970-х он на длительное время пропал окончательно.

Только в 2012 году силами волонтеров - патриотов Дубны - и на их средства Голубь был восстановлен и торжественно возвращен на законное место, что вылилось в неформальный праздник для всего города, начавшегося с субботника по уборке территории сквера. К сожалению, как выяснилось уже через год, это было только начало истории - Голубь, как на зимовку, ежегодно покидал своё "гнездо" на фонтане и "улетал" в неизвестном направлении, но опять по весне возвращался силами волонтеров. Местные краеведы насчитали целых 10 камбэков фигурки: 2 при СССР и 8 с 2012 года.