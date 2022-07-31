Сразу две новые выставки открылись в Музее Дубны

«Гангутская виктория» рассказывает о сражении, которое называют «Морской Полтавой». Это одно из последних крупных сражений в истории флота, где решающую роль сыграл абордажный бой. 7 августа (27 июля по старому стилю) 1714 года русский гребной флот разбил отряд из 10 линейных парусных кораблей шведов. Тем самым Россия укрепила свое положение на Балтике. Тогда же была заложена традиция отмечать воинские праздники («викториальные дни»).

Как территория современного наукограда связана с событиями Северной войны, повествует экспозиция «Дубенская верфь Петра Великого». В районе современной улицы Юркино, на берегу реки Дубны, под личным контролем императора строились транспортные суда для Балтийского флота.

С весны 1711 по весну 1713 года на Дубенской верфи было построено 61 судно голландского типа «тьялк» (в России их именовали «тялками») и несколько меленшхоутов. В Северную столицу они были доставлены своим ходом.

Среди уникальных экспонатов – макет памятника Петру I и поручику Леонтьеву в честь постройки русского «тьялка» на Дубенской верфи, выполненный скульптором Сергеем Сережиным. Он также предоставил редкий предмет из личной коллекции – копию маски Петра Первого (с открытыми глазами), которую при жизни императора сделал Франческо Растрелли.

Глава Дубны Сергей Куликов посетил музей вместе с почётными гостями - главой Долгопрудного Владиславом Юдиным, председателем Совета депутатов Талдомского городского округа Михаилом Аникеевым, а также депутатами, представителями ТПП и ОИЯИ, почётными гражданами города.

Открытии выставок состоялось в канун Дня Военно-морского флота России и в рамках празднования Дня города Дубны.