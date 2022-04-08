Завершилась практика студентов и молодых ученых Арабской Республики Египет в ОИЯИ

И это первая практика египетских студентов после того, как АРЕ стала полноправным членом ОИЯИ, — отметил на церемонии вручения сертификатов участникам практики вице-директор ОИЯИ Лъчезар Костов.

"Я надеюсь, многие из вас продолжат свою исследовательскую работу здесь на разных позициях — в качестве дипломников, аспирантов, исследователей".

Руководитель департамента международного сотрудничества Дмитрий Каманин подчеркнул, что для участия в практике были отобраны лучшие студенты, практика проходила в атмосфере дружбы и сотрудничества, которая ощущается и в ее завершающий день. Он познакомил участников практики со всеми открывающимися для них возможностями участия в различных исследовательских проектах Объединенного института.

Руководители практики со стороны Египта профессора Медхат Ибрагим и Валаа Сейф выразили глубокую благодарность сотрудникам ОИЯИ за ее организацию, а руководителю национальной группы в ОИЯИ Ваелю Бадави — за помощь и поддержку во всех вопросах. Профессор Медхат Ибрагим повторил слова благодарности для Еженедельника ОИЯИ: Мы высоко ценим усилия Дмитрия Каманина и его команды, и профессора Станислава Пакуляка и команды УНЦ. Мы благодарим всех сотрудников ОИЯИ за их гостеприимность и прекрасную организацию этой практики, и надеемся на будущее более тесное взаимодействие со всеми государствами-членами ОИЯИ. Большое вам спасибо!