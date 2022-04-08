Завершилась практика студентов и молодых ученых Арабской Республики Египет в ОИЯИ

пятница, 08 апреля 2022 | 11:38    
Новости
     19
Это первая международная практика, проведенная Учебно-научным центром ОИЯИ после перерыва, вызванного пандемийными ограничениями.

И это первая практика египетских студентов после того, как АРЕ стала полноправным членом ОИЯИ, — отметил на церемонии вручения сертификатов участникам практики вице-директор ОИЯИ Лъчезар Костов.

"Я надеюсь, многие из вас продолжат свою исследовательскую работу здесь на разных позициях — в качестве дипломников, аспирантов, исследователей".

Руководитель департамента международного сотрудничества Дмитрий Каманин подчеркнул, что для участия в практике были отобраны лучшие студенты, практика проходила в атмосфере дружбы и сотрудничества, которая ощущается и в ее завершающий день. Он познакомил участников практики со всеми открывающимися для них возможностями участия в различных исследовательских проектах Объединенного института.

Руководители практики со стороны Египта профессора Медхат Ибрагим и Валаа Сейф выразили глубокую благодарность сотрудникам ОИЯИ за ее организацию, а руководителю национальной группы в ОИЯИ Ваелю Бадави — за помощь и поддержку во всех вопросах. Профессор Медхат Ибрагим повторил слова благодарности для Еженедельника ОИЯИ: Мы высоко ценим усилия Дмитрия Каманина и его команды, и профессора Станислава Пакуляка и команды УНЦ. Мы благодарим всех сотрудников ОИЯИ за их гостеприимность и прекрасную организацию этой практики, и надеемся на будущее более тесное взаимодействие со всеми государствами-членами ОИЯИ. Большое вам спасибо!

Тэги: 
ОИЯИ
сотрудничество
образование
07.04.2022 | 11:01   
Новости
    19
Студенты университета «Дубна» проходят практику в ЛНФ ОИЯИ
Лаборатория нейтронной физики ОИЯИ и университет «Дубна» ведут тесное сотрудничество в области подготовки молодых...
ОИЯИ | Университет Дубна | сотрудничество
05.04.2022 | 19:31   
Новости
    51
Неделя английского языка в Физмат лицее
23 и 25 марта 2022 г. сотрудники ОИЯИ Семен Гурский и Елена Бадави приняли участие в «Неделе английского языка»,...
ОИЯИ | образование | шефство
06.04.2022 | 12:28   
Новости
    36
Стань работником предприятия ОЭЗ "Дубна"!
В ходе подготовки ежегодной Ярмарки вакансий Управляющая компания особой экономической зоны провела серию тематических...
ОЭЗ Дубна | ОИЯИ | образование