Университет «Дубна» принял группу учащихся детского технопарка «Кванториум»

суббота, 09 апреля 2022 | 11:06    
Новости
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8 апреля ребята-участники разных квантумов (так называются направления деятельности в «Кванториуме» города Балашиха, Московской области) нашли для себя много интересного: узнали о том, чем занимаются нанотехнологи и геофизики, попробовали себя в разработке мобильных приложений, узнали о передовых проектах и экспериментах Объединенного института ядерных исследований, а также о разных специалистах в областях физики, нанотехнологий, инженерии, электроники, которые работают на этих проектах.

У ребят была возможность посетить некоторые лаборатории и пообщаться со студентами направлений, по которым университет готовит специалистов для передовых высокотехнологичных, научных проектов – студентами Международной инженерной школы и Школы «Аналитика больших данных».

Важной частью программы стало посещение школьниками Лаборатории информационных технологий им. М.Г. Мещерякова ОИЯИ, где они узнали интересные факты о больших данных, о важности ИТ-специалистов, которые являются неотъемлемой частью команды в проведении научных экспериментов.

Итогом встречи стало подписанное соглашение о сотрудничестве университета и Балашихинского «Кванториума», в рамках которого планируется ряд интересных мероприятий, направленных на профориентацию талантливых школьников, привлечение их в университетские проекты.

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