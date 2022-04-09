Университет «Дубна» принял группу учащихся детского технопарка «Кванториум»

У ребят была возможность посетить некоторые лаборатории и пообщаться со студентами направлений, по которым университет готовит специалистов для передовых высокотехнологичных, научных проектов – студентами Международной инженерной школы и Школы «Аналитика больших данных».

Важной частью программы стало посещение школьниками Лаборатории информационных технологий им. М.Г. Мещерякова ОИЯИ, где они узнали интересные факты о больших данных, о важности ИТ-специалистов, которые являются неотъемлемой частью команды в проведении научных экспериментов.

Итогом встречи стало подписанное соглашение о сотрудничестве университета и Балашихинского «Кванториума», в рамках которого планируется ряд интересных мероприятий, направленных на профориентацию талантливых школьников, привлечение их в университетские проекты.