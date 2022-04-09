ОИЯИ расширяет сотрудничество с САФУ

суббота, 09 апреля 2022 | 10:27    
Новости
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5 – 6 апреля в Объединенном институте ядерных исследований с визитом побывали представители Северного (Арктического) федерального университета им М. В. Ломоносова (г. Архангельск). Ключевой целью визита делегации стал поиск новых направлений для расширения сотрудничества с ОИЯИ в связи с недавним открытием Информационного центра ОИЯИ в САФУ. Состоялся ряд обсуждений в лабораториях ОИЯИ по ходу уже имеющихся совместных проектов, а также встреча с руководством ОИЯИ.

В состав делегации вошли проректор по инновационному развитию – научный руководитель научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика», завкафедрой фундаментальной и прикладной физики Высшей школы естественных наук и технологий САФУ, д. ф.-м. н. Марат Есеев, профессор кафедры, д. ф.-м. н. Дмитрий Макаров и старший преподаватель кафедры – руководитель Информационного центра ОИЯИ в САФУ Андрей Гошев.

На встрече в дирекции ОИЯИ участников делегации приветствовали научный руководитель ОИЯИ Виктор Матвеев, главный ученый секретарь Сергей Неделько, руководитель департамента международного сотрудничества Дмитрий Каманин и заместитель директора Учебно-научного центра ОИЯИ Александр Верхеев.

Визит представителей САФУ – это первый практический шаг в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в марте с. г. ОИЯИ с межрегиональным научно-образовательным центром (НОЦ) «Российская Арктика: Новые материалы, технологии и методы исследования», в который входят в качестве участников регионы РФ: Архангельская, Мурманская области и Ненецкий автономный округ, а также как ассоциированные члены: республики Карелия и Коми. «В России созданы 15 НОЦ, их идея состоит в том, чтобы бизнес, науку и образование объединить и реализовать научно-технические проекты в интересах развития регионов», — рассказал Марат Есеев.

Говоря о новом Информационном центре ОИЯИ в САФУ, который был торжественно открыт 18 марта, гости отметили большой интерес к его будущей просветительской работе у старшеклассников, студентов, учителей физики.

Сотрудничество между ОИЯИ и САФУ охватывает широкий круг научных интересов в области как фундаментальной (теоретической физики), так и прикладной науки. Перспективным направлением развития взаимодействия выступает материаловедение: это касается как материалов для судостроения, так и уже проводимых совместных исследований синтетических алмазов с Лабораторией ядерных реакций им. Г. Н. Флерова. Было отмечено, что центр коллективного пользования «Арктика» с аналитическим оборудованием по химии, масс-спектрометрии и наноцентр или центр прикладной физики в ЛЯР могут быть взаимно полезны друг другу.

Стороны обсудили сотрудничество в области наук о жизни, в частности, предполагаемое участие сотрудников Лаборатории нейтронной физики в экспедициях на архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. В экспедициях в Арктике, организуемых вузом на регулярной основе 2 – 3 раза в год, проводятся экологические исследования, исследования биоразнообразия, а также адаптации человека к экстремальным условиям.

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