На самом севере России открылся инфоцентр ОИЯИ (Дубна)

Комментируя открытие инфоцентра в САФУ директор ОИЯИ Академик РАН Григорий Трубников сказал: «Сегодня мы открыли информационный центр ОИЯИ в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова. Это не просто офис, не просто набор оборудования и научно-популярных материалов, это хаб между Дубной и Архангельском. Это и виртуальные туры по всем базовым установкам Института, и возможность для студентов слушать лекции специалистов и экспертов из Дубны, делать лабораторные работы и практикумы онлайн. Кроме того, Архангельск сможет работать с остальными информационными центрами ОИЯИ, которые уже есть в Ростове-на-Дону, в Москве, во Владикавказе, в Софии, в Каире и так далее — и стать членом большой международной научной семьи ОИЯИ, распределенной по миру, но работающей над общими задачами».

Решением Ученого совета университета от 16 марта 2022 за заслуги перед университетом, значительный вклад в развитие науки и образования Григорию Трубникову присвоено звание «Почетный доктор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова».

Открывшийся информационный центр (ИЦ) призван стать очередным локальным представителем и посредником ОИЯИ в сфере науки и образования, центром привлечения потенциальных партнеров, персонала и студентов, инициатором мероприятий для повышения узнаваемости ОИЯИ. Основной задачей инфоцентра является популяризация результатов международных исследований, достигнутых в ОИЯИ, профориентация и привлечение молодежи в науку, в том числе на этапе школьного образования.

Рабочая программа открытия началась 17 марта с публичной лекции главного инженера ЛЯП ОИЯИ Сергея Яковенко «Протонная терапия на Фазатроне Лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова ОИЯИ». Далее последовали выступления сотрудников ОИЯИ: руководителя Департамента международного сотрудничества ОИЯИ Дмитрия Каманина, ученого секретаря Лаборатории радиационной биологии Игоря Кошланя, советника при дирекции ЛНФ ОИЯИ Марины Фронтасьевой, заместителя начальника по научной работе центра прикладной физики ЛЯР ОИЯИ Александра Нечаева и заместителя директора УНЦ ОИЯИ Александра Верхеева.

В ходе открытия инфоцентра представители ОИЯИ посетили центр коллективного пользования научным оборудованием «Арктика», инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований, центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации», ИТЦ «Современные технологии переработки биоресурсов Севера», центр когнитивных технологий и Лабораторию молекулярной филогенетики и экологии. Также была открыта лаборатория микроклонального размножения растений и лаборатория диагностики углеродных материалов и спиново-оптических явлений в широкозонных полупроводниках.