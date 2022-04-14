14 лет колонии строгого режима получил киллер, совершивший заказное убийство в Дубне

среда, 06 апреля 2022 | 14:11    
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Напоминаем, что 29 октября 2021 года вблизи улицы Жуковского 25-летний мужчина совершил выстрел в голову заказной жертве, от которого потерпевший скончался на месте. После совершенного убийства злоумышленник скрылся.

Собранные следователем следственного отдела по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2021 года знакомый потерпевшего, желая наступления его смерти, обратился к подсудимому для реализации своего преступного замысла. За денежное вознаграждение в размере более 1 млн. рублей тот согласился совершить убийство. Для реализации задуманного, организатор убийства предоставил исполнителю боеприпасы и огнестрельное оружие.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, исполнитель убийства был задержан по «горячим следам», а организатор скрылся от правоохранительных органов и объявлен в международный розыск.

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