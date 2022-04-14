14 лет колонии строгого режима получил киллер, совершивший заказное убийство в Дубне

Собранные следователем следственного отдела по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2021 года знакомый потерпевшего, желая наступления его смерти, обратился к подсудимому для реализации своего преступного замысла. За денежное вознаграждение в размере более 1 млн. рублей тот согласился совершить убийство. Для реализации задуманного, организатор убийства предоставил исполнителю боеприпасы и огнестрельное оружие.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, исполнитель убийства был задержан по «горячим следам», а организатор скрылся от правоохранительных органов и объявлен в международный розыск.