Стрельба в Дубне. Есть убитый

Стрелявшим оказался уроженец Луганска Леонид Василенко, 1996 года рождения. Он приехал в Подмосковье, чтобы отомстить за брата, которого убили несколько лет назад. Тогда убийцу поймали и отправили в колонию. А сейчас, по информации Василенко, отсидевший за убийство брата приехал жить в Дубну. Однако, Василенко перепутал случайного прохожего, жившего в том же общежитии, с убийцей брата.

Подозреваемый в убийстве задержан, его поймали в этом же районе.

Убитым оказался 36-летний Турлан Шахбанов, уроженец Ставрополя, работал в Дубне на стройке и проживал в общежитии неподалёку. Он и направлялся утром туда, когда злоумышленник в камуфляжной форме выбежал из леса и выстрелил ему в голову из переделанного ПМ.