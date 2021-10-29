Стрельба в Дубне. Есть убитый

пятница, 29 октября 2021 | 14:53    
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ЧП произошло в левобережной части города. Мужчина, застреливший прямо на улице возле очистных сооружений работника стройки, сделал это по ошибке, спутав случайного прохожего с убийцей брата.
  • Фото: Сергей Тарасов

Стрелявшим оказался уроженец Луганска Леонид Василенко, 1996 года рождения. Он приехал в Подмосковье, чтобы отомстить за брата, которого убили несколько лет назад. Тогда убийцу поймали и отправили в колонию. А сейчас, по информации Василенко, отсидевший за убийство брата приехал жить в Дубну. Однако, Василенко перепутал случайного прохожего, жившего в том же общежитии, с убийцей брата.

Подозреваемый в убийстве задержан, его поймали в этом же районе.

Убитым оказался 36-летний Турлан Шахбанов, уроженец Ставрополя, работал в Дубне на стройке и проживал в общежитии неподалёку. Он и направлялся утром туда, когда злоумышленник в камуфляжной форме выбежал из леса и выстрелил ему в голову из переделанного ПМ.

Тэги: 
происшествия
криминал
Дубна
Источник:
Информация из ОВД
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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