Впервые в космосе - выходец из города Kимpы

Транспортный корабль в 19:04 штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС. Полет пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 10 минут. "Союз МС-21" станет первым кораблем, который пристыкуется к новому российскому модулю "Причал".

Корабль носит имя знаменитого советского конструктора, основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева. А сам запуск называется "Бауманский старт", поскольку на борту находятся три выпускника Московского государственного технического университета им. Баумана. Они проведут на борту МКС 195 суток и вернутся на Землю 30 сентября.

Для Артемьева этот полет станет третьим, Матвеев и Корсаков отправились на орбиту впервые.

На время полета членов экипажа запланировано более 50 экспериментов различной тематики: космическая биология и физиология, космическое материаловедение, физика космических лучей, отработка перспективных космических технологий и прочее. Как сообщил космонавт Артемьев, на экспедицию запланированы семь выходов в открытый космос. По его словам, один выход запланирован с итальянским астронавтом Самантой Кристофоретти, остальные - с Денисом Матвеевым.